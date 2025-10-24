Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске не изменилось - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 24.10.2025 (обновлено: 11:50 24.10.2025)
https://ria.ru/20251024/chislo-2050295048.html
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске не изменилось
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске не изменилось - РИА Новости, 24.10.2025
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске не изменилось
Число погибших после взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области не изменилось и составляет 12 человек, 29 человек получают медицинскую помощь, сообщил РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T11:20:00+03:00
2025-10-24T11:50:00+03:00
происшествия
копейск
челябинская область
алексей текслер
взрыв на предприятии в копейске
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050000609_0:291:1073:895_1920x0_80_0_0_25295dd8dec337868118675dbafe57fd.jpg
https://ria.ru/20251024/zhiteli-2050278725.html
копейск
челябинская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050000609_0:99:1074:904_1920x0_80_0_0_7310de7c70e869d94f0485021fd16480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, копейск, челябинская область, алексей текслер, взрыв на предприятии в копейске, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Копейск, Челябинская область, Алексей Текслер, Взрыв на предприятии в Копейске, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске не изменилось

Число погибших при взрыве в Копейске не изменилось и составляет 12 человек

© Кадр видео из соцсетейВзрыв на предприятии в челябинском Копейске
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт – РИА Новости. Число погибших после взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области не изменилось и составляет 12 человек, 29 человек получают медицинскую помощь, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
"Подтверждена гибель 12 человек… Двадцать девять человек получают медицинскую помощь: из них 6 госпитализированы, 5 в тяжелом состоянии. Остальные наблюдаются амбулаторно", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее глава региона Алексей Текслер сообщал о том, что в результате взрыва пострадали 19 человек, из них пятеро были госпитализированы в тяжелом состоянии. В Копейском городском округе введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации. По данному факту СК России возбудил уголовное дело. Текслер объявил 24 октября в Челябинской области Днем памяти и скорби в связи с произошедшим взрывом и пожаром на предприятии.
В Копейске возложили цветы в День памяти и скорби в связи с произошедшим взрывом и последующим пожаром на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Жители Копейска возложили цветы к памятнику после взрыва на предприятии
Вчера, 09:56
 
ПроисшествияКопейскЧелябинская областьАлексей ТекслерВзрыв на предприятии в КопейскеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала