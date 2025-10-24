https://ria.ru/20251024/chislo-2050295048.html
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске не изменилось
Число погибших после взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области не изменилось и составляет 12 человек, 29 человек получают медицинскую помощь, сообщил РИА Новости, 24.10.2025
