В Чечне с девушками без платков будут проводить разъяснительные беседы

ГРОЗНЫЙ, 24 окт - РИА Новости. Разъяснительные беседы будут проводить в Чечне с девушками, которые не носят платок или другой покрывающий голову аксессуар, и с их родителями, заявил помощник главы региона Рамзана Кадырова, первый заместитель министра республики по делам молодежи Амир Сугаипов.