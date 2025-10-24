Рейтинг@Mail.ru
В Чечне с девушками без платков будут проводить разъяснительные беседы
00:08 24.10.2025 (обновлено: 00:21 24.10.2025)
В Чечне с девушками без платков будут проводить разъяснительные беседы
В Чечне с девушками без платков будут проводить разъяснительные беседы - РИА Новости, 24.10.2025
В Чечне с девушками без платков будут проводить разъяснительные беседы
Разъяснительные беседы будут проводить в Чечне с девушками, которые не носят платок или другой покрывающий голову аксессуар, и с их родителями, заявил помощник... РИА Новости, 24.10.2025
рамзан кадыров
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 24 окт - РИА Новости. Разъяснительные беседы будут проводить в Чечне с девушками, которые не носят платок или другой покрывающий голову аксессуар, и с их родителями, заявил помощник главы региона Рамзана Кадырова, первый заместитель министра республики по делам молодежи Амир Сугаипов.
"Согласитесь, приятно, когда видишь культурную, скромно одетую девушку с покрытой головой. А с теми, кто не будет слушать, мы будем проводить личные беседы - и с ними, и с их родителями", - приводит слова Сугаипова издание "Чечня Сегодня".
Он заявил, что цель - донести до девушек позицию в доброжелательном ключе, и делается это "исключительно ради их блага".
В декабре прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров призвал закрыть салоны красоты в республике, чьи услуги рекламируют девушки-модели в неподобающем для мусульманок виде.
