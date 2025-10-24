https://ria.ru/20251024/byudzhet-2050412453.html
Госдума может 18 ноября рассмотреть во втором чтении проект бюджета
Госдума может 18 ноября рассмотреть во втором чтении законопроект федерального бюджета РФ на 2026-2028 годы, следует из проекта думского календаря, документ... РИА Новости, 24.10.2025
россия
госдума рф
экономика
россия
россия, госдума рф, экономика
