16:21 24.10.2025
Госдума может 18 ноября рассмотреть во втором чтении проект бюджета
Госдума может 18 ноября рассмотреть во втором чтении проект бюджета
РИА Новости
2025
Новости
россия, госдума рф, экономика
Россия, Госдума РФ, Экономика
Госдума может 18 ноября рассмотреть во втором чтении проект бюджета

ГД рассмотрит 18 ноября во втором чтении проект бюджета на 2026-2028 годы

CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы России / Здание Госдумы России
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы России /
Здание Госдумы России. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Госдума может 18 ноября рассмотреть во втором чтении законопроект федерального бюджета РФ на 2026-2028 годы, следует из проекта думского календаря, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроекты, рассматриваемые во втором чтении. О проекте федерального закона № 1026181-8 "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"…18 ноября 2025", - сказано в документе.
Согласно проекту календаря, Госдума может 18 ноября рассмотреть весь бюджетный пакет.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Бюджет решает все задачи обеспечения безопасности России, заявил Володин
22 октября, 11:38
 
РоссияГосдума РФЭкономика
 
 
