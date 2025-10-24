Заведующая производством цеха готовой пищевой продукции во время допроса в Следственном комитете. Кадр видео

Более 30 человек выписали из больницы после отравления едой в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 24 окт - РИА Новости. Зампред правительства - министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова отметила улучшение ситуации после отравления местных жителей готовой едой в Улан-Удэ, 32 человека выписаны, ещё 20 в пятницу отправят домой после выздоровления.

"Ситуация по вспышке острой кишечной инфекции в Бурятии значительно улучшается. На сегодня уже выписано 32 человека из 82 госпитализированных, в течение этого дня будет выписано еще около 20 человек. Продолжат лечение 30 человек... Регистрация новых случаев уменьшается", - написала Лудупова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что с момента заражения до 24 октября прослеживается уменьшение зарегистрированных случаев: 18 октября зафиксировано 20 случаев заболевания, 19 октября - плюс 23 человека, 20 октября - плюс 46, 21 октября - плюс 32, 22 октября - плюс 24 и в пятницу - плюс 14 случаев.

"За последние сутки госпитализации не было. Все вновь выявленные 6 человек — амбулаторные больные с легким течением болезни", - подчеркнула министр.

По её словам, максимальный срок инкубационного периода по кишечной инфекции составляет 7 дней, и по данной ситуации он завершается в субботу.

Девятнадцатого октября стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ . Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток", ей предъявлено обвинение. Минздрав Бурятии сообщал РИА Новости, что на утро 24 октября зарегистрировано 165 случаев заболевания, из них 92 ребенка.