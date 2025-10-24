Рейтинг@Mail.ru
Более 30 человек выписали из больницы после отравления едой в Улан-Удэ - РИА Новости, 24.10.2025
10:24 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/burjatija-2050283408.html
Более 30 человек выписали из больницы после отравления едой в Улан-Удэ
Более 30 человек выписали из больницы после отравления едой в Улан-Удэ - РИА Новости, 24.10.2025
Более 30 человек выписали из больницы после отравления едой в Улан-Удэ
Зампред правительства - министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова отметила улучшение ситуации после отравления местных жителей готовой едой в Улан-Удэ,... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T10:24:00+03:00
2025-10-24T10:24:00+03:00
здоровье - общество
республика бурятия
улан-удэ
россия
республика бурятия
улан-удэ
россия
здоровье - общество, республика бурятия, улан-удэ, россия
Здоровье - Общество, Республика Бурятия, Улан-Удэ, Россия
Более 30 человек выписали из больницы после отравления едой в Улан-Удэ

В Бурятии после отравления готовой едой выписали из больницы уже 32 человека

© СУ СК России по Республике БурятияЗаведующая производством цеха готовой пищевой продукции во время допроса в Следственном комитете. Кадр видео
Заведующая производством цеха готовой пищевой продукции во время допроса в Следственном комитете. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© СУ СК России по Республике Бурятия
Заведующая производством цеха готовой пищевой продукции во время допроса в Следственном комитете. Кадр видео
УЛАН-УДЭ, 24 окт - РИА Новости. Зампред правительства - министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова отметила улучшение ситуации после отравления местных жителей готовой едой в Улан-Удэ, 32 человека выписаны, ещё 20 в пятницу отправят домой после выздоровления.
"Ситуация по вспышке острой кишечной инфекции в Бурятии значительно улучшается. На сегодня уже выписано 32 человека из 82 госпитализированных, в течение этого дня будет выписано еще около 20 человек. Продолжат лечение 30 человек... Регистрация новых случаев уменьшается", - написала Лудупова в своем Telegram-канале.
Сотрудница СК во время следственных действий на пищевом произдводстве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 165
Вчера, 05:40
Она отметила, что с момента заражения до 24 октября прослеживается уменьшение зарегистрированных случаев: 18 октября зафиксировано 20 случаев заболевания, 19 октября - плюс 23 человека, 20 октября - плюс 46, 21 октября - плюс 32, 22 октября - плюс 24 и в пятницу - плюс 14 случаев.
"За последние сутки госпитализации не было. Все вновь выявленные 6 человек — амбулаторные больные с легким течением болезни", - подчеркнула министр.
По её словам, максимальный срок инкубационного периода по кишечной инфекции составляет 7 дней, и по данной ситуации он завершается в субботу.
Девятнадцатого октября стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ. Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток", ей предъявлено обвинение. Минздрав Бурятии сообщал РИА Новости, что на утро 24 октября зарегистрировано 165 случаев заболевания, из них 92 ребенка.
В среду Железнодородный суд Улан-Удэ запретил на 90 суток работу компании "Восток" - до 20 января 2026 года. Специалисты в ходе проверки выявили антисанитарное состояние производственных цехов компании, также было выявлено, что в помещениях цехов нет централизованного горячего водоснабжения, системы водоотведения, а планировка помещений не позволяет соблюдать санитарные нормы. Помимо прочего, компания не предоставила обоснования сроков годности своей продукции.
Сотрудник Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Компания в Улан-Удэ не предоставила обоснования сроков годности продукции
23 октября, 02:38
 
