МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Новые антироссийские санкции не смогут положить конец украинскому конфликту, но могут приблизить более выгодную сделку для России, нежели для Запада, пишет британская газета Guardian.
"Не стоит ожидать, что эти дополнительные санкции положат конец конфликту в ближайшее время, если только они не будут сочетаться с более открытой позицией Запада на переговорах. Это может означать сделку, несколько более выгодную для России, чем та, которую предпочел бы Запад", — говорится в материале.
Как отмечается в материале, многие попытки Запада помочь Украине, как и санкции, также не принесли успеха, включая поставки вооружения и послабления ограничений на нанесение ударов по территории России.
"Долгожданные F-16 также не стали той волшебной палочкой, которую некоторые ожидали, как и прошлогоднее ослабление ограничений на дальние удары Украины по России", — говорится в материале.
Путин пошутил о санкциях ЕС в отношении унитазов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией высказалась о новых ограничениях, заявив, что россияне теперь не знают, как жить без европейского мха и лишайников.
Россия не раз подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал давления. В самих западных странах не раз звучали мнения о его неэффективности.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.