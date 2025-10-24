Рейтинг@Mail.ru
В Британии предупредили о непредсказуемом эффекте санкций против России - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:06 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/britaniya-2050242969.html
В Британии предупредили о непредсказуемом эффекте санкций против России
В Британии предупредили о непредсказуемом эффекте санкций против России - РИА Новости, 24.10.2025
В Британии предупредили о непредсказуемом эффекте санкций против России
Новые антироссийские санкции не смогут положить конец украинскому конфликту, но могут приблизить более выгодную сделку для России, нежели для Запада, пишет... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T02:06:00+03:00
2025-10-24T02:06:00+03:00
в мире
россия
украина
китай
мария захарова
евросоюз
f-16
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:230:3057:1950_1920x0_80_0_0_95e55755e2fc8e1e6b82d7dab4476eed.jpg
https://ria.ru/20251024/rakety-2050238945.html
https://ria.ru/20251023/putin-2050179527.html
https://ria.ru/20251024/aktivy-2050238140.html
россия
украина
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f72cf0c86700fab04f54d4385f01a0b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, китай, мария захарова, евросоюз, f-16, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Китай, Мария Захарова, Евросоюз, F-16, Владимир Путин
В Британии предупредили о непредсказуемом эффекте санкций против России

Guardian: новые санкции ЕС приближают выгодную для России сделку по Украине

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Новые антироссийские санкции не смогут положить конец украинскому конфликту, но могут приблизить более выгодную сделку для России, нежели для Запада, пишет британская газета Guardian.
"Не стоит ожидать, что эти дополнительные санкции положат конец конфликту в ближайшее время, если только они не будут сочетаться с более открытой позицией Запада на переговорах. Это может означать сделку, несколько более выгодную для России, чем та, которую предпочел бы Запад", — говорится в материале.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Британии экстренно отреагировали на предупреждение Путина
00:54
Как отмечается в материале, многие попытки Запада помочь Украине, как и санкции, также не принесли успеха, включая поставки вооружения и послабления ограничений на нанесение ударов по территории России.
"Долгожданные F-16 также не стали той волшебной палочкой, которую некоторые ожидали, как и прошлогоднее ослабление ограничений на дальние удары Украины по России", — говорится в материале.
Накануне ЕС принял 19-й пакет санкций, под который попали 63 физических и юридических лица, а также 117 морских танкеров. Некоторые из организаций зарегистрированы в Китае, Индии, Таиланде, Белоруссии, США и Британии.
Президент РФ Владимир Путин на XVII cъезде Русского географического общества в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Путин пошутил о санкциях ЕС в отношении унитазов
дополняется ...
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией высказалась о новых ограничениях, заявив, что россияне теперь не знают, как жить без европейского мха и лишайников.
Россия не раз подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал давления. В самих западных странах не раз звучали мнения о его неэффективности.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В ЕК пообещали предложить ЕС новые варианты использования активов России
00:39
 
В миреРоссияУкраинаКитайМария ЗахароваЕвросоюзF-16Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала