ПВО сбила 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами России - РИА Новости, 24.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:44 24.10.2025
ПВО сбила 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами России
ПВО сбила 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами России
Средства ПВО с 18.00 мск до 23.00 мск сбили 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над четырьмя регионами РФ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Средства ПВО с 18.00 мск до 23.00 мск сбили 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над четырьмя регионами РФ, сообщило Минобороны РФ.
"Двадцать четвертого октября с 18.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 12 – над территорией Брянской области, семь БПЛА – над территорией Белгородской области и по одному – над территориями Калужской и Смоленской областей", - говорится в сообщении.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Уже произошло". В Германии рассказали о ситуации с ВСУ на поле боя
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБрянская областьБелгородская областьПроисшествия
 
 
