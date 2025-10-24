https://ria.ru/20251024/bpla-2050504904.html
ПВО сбила 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами России
ПВО сбила 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами России - РИА Новости, 24.10.2025
ПВО сбила 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами России
Средства ПВО с 18.00 мск до 23.00 мск сбили 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над четырьмя регионами РФ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T23:44:00+03:00
2025-10-24T23:44:00+03:00
2025-10-24T23:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
белгородская область
происшествия
россия
брянская область
белгородская область
ПВО сбила 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами России
