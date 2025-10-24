Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшим при атаке БПЛА в Красногорске выплатят компенсации - РИА Новости, 24.10.2025
21:24 24.10.2025
Пострадавшим при атаке БПЛА в Красногорске выплатят компенсации
Пострадавшим при атаке БПЛА в Красногорске выплатят компенсации - РИА Новости, 24.10.2025
Пострадавшим при атаке БПЛА в Красногорске выплатят компенсации
Собственникам трех поврежденных после атаки БПЛА квартир в подмосковном Красногорске выплатят до 2 миллионов рублей от муниципалитета после оценки ущерба,... РИА Новости, 24.10.2025
происшествия
красногорск
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
красногорск
московская область (подмосковье)
происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Происшествия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Пострадавшим при атаке БПЛА в Красногорске выплатят компенсации

Воробьев: пострадавшим при атаке БПЛА в Красногорске выплатят до 2 млн рублей

Последствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Собственникам трех поврежденных после атаки БПЛА квартир в подмосковном Красногорске выплатят до 2 миллионов рублей от муниципалитета после оценки ущерба, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее Воробьев сообщил, что пять человек пострадали при атаке дрона по дому в ЖК "Изумрудные холмы" в Красногорске. Самостоятельно эвакуировались 70 человек.
"Каждому из пострадавших мы выплатим от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести состояния. Кроме того, собственникам трех квартир, которые повреждены, также положена выплата в размере 100 тысяч рублей, а после оценки ущерба – еще до 2 миллионов рублей от муниципалитета (в зависимости от степени повреждений)", - заявил Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства региона.
По словам губернатора, администрация городского округа обеспечит людей временным жильем и поможет с ремонтом. Сейчас в пострадавшем доме укрепляют конструкции и производят уборку. Жильцы, чьи квартиры не пострадали, уже вернулись домой.
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Врачи рассказали о раненном при атаке БПЛА в Красногорске мальчике
Вчера, 18:54
 
ПроисшествияКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Версия 2023.1 Beta
