Пострадавшим при атаке БПЛА в Красногорске выплатят компенсации

"Каждому из пострадавших мы выплатим от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести состояния. Кроме того, собственникам трех квартир, которые повреждены, также положена выплата в размере 100 тысяч рублей, а после оценки ущерба – еще до 2 миллионов рублей от муниципалитета (в зависимости от степени повреждений)", - заявил Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства региона.