В Калужской области накажут родителей девочки за ее комментарий о БПЛА

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Родителей школьницы из Калужской области, оставившей в соцсетях комментарий с данными о пролете украинского БПЛА, накажут за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери, сообщил РИА Новости информированный источник.

Калужские СМИ, в частности, телеканал "Ника ТВ", сообщили, что школьница из Кировского района в комментариях к посту в одном из Telegram-каналов указала точные координаты пролета украинского БПЛА.

Информированный источник подтвердил РИА Новости такой факт, отметив, что с девочкой работают органы ПДН.

"Данный поступок служит основанием для привлечения родителей девочки к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ - неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - рассказал собеседник агентства.

Он не отметил, привлечены ли родители к ответственности на данный момент.

В областном правительстве, так же как и в силовых структурах региона, не стали комментировать инцидент со школьницей.