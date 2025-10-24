В Калужской области накажут родителей девочки за ее комментарий о БПЛА

https://ria.ru/20251024/bpl-2050280352.html
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Родителей школьницы из Калужской области, оставившей в соцсетях комментарий с данными о пролете украинского БПЛА, накажут за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери, сообщил РИА Новости информированный источник.
Калужские СМИ, в частности, телеканал "Ника ТВ", сообщили, что школьница из Кировского района
в комментариях к посту в одном из Telegram-каналов указала точные координаты пролета украинского БПЛА.
Информированный источник подтвердил РИА Новости такой факт, отметив, что с девочкой работают органы ПДН.
"Данный поступок служит основанием для привлечения родителей девочки к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ
- неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - рассказал собеседник агентства.
Он не отметил, привлечены ли родители к ответственности на данный момент.
В областном правительстве, так же как и в силовых структурах региона, не стали комментировать инцидент со школьницей.
"Запрет на публикацию информации о пролётах БПЛА в регионе был введён из соображений безопасности. Фото и видео беспилотников, а также текстовые комментарии с указанием их местоположения могут использоваться противником для корректировки действий и оценки эффективности атак. Штрафы - до 200 000 рублей. Нужно обязательно рассказать о запрете своим детям и переслать знакомым, у которых есть несовершеннолетние дети", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства региона.