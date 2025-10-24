https://ria.ru/20251024/bologovka-2050308626.html
Российские военные освободили Бологовку в Харьковской области
Российские военные освободили Бологовку в Харьковской области
Военные российской группировки войск "Север" освободили населенный пункт Бологовка в Харьковской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.10.2025
Российские военные освободили Бологовку в Харьковской области
