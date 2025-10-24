Пожизненно осужденный маньяк-педофил попросился на свободу из-за болезни

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пожизненно осужденный маньяк-педофил Юрий Тиунов попросил суд освободить его от наказания в связи с болезнью, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что Тиунов, приговоренный к пожизненному содержанию в колонии особого режима, обратился в суд в Перми с ходатайством об освобождении от наказания в связи с болезнью. Подробности его проблем со здоровьем в материалах не раскрываются.

Тиунов содержится в мужской исправительной колонии особого режима ИК-1 "Сосновка" в Мордовии. В этой связи суд отклонил просьбу Тиунова, указав, что ему следует обратиться в инстанцию по месту нахождения исправительного учреждения, указано в материалах.

Решение вступило в силу в октябре, однако у Тиунова есть возможность обратиться с аналогичным иском в суд Республики Мордовия, заключается в материалах.

Как заявляли ранее в СК РФ по Пермскому краю , Тиунов обвинялся в совершении семи особо тяжких преступлений в отношении трёх малолетних девочек и трёх малолетних мальчиков.

По версии следствия, весной 2011 года он совершил особо тяжкие преступления в отношении гулявших в лесу в пригороде Краснокамска Пермского края двоих мальчиков. В октябре 2013 года в том же городе он напал на первоклассника, вывез его в безлюдное место, где совершил в отношении мальчика тяжкое насильственное преступление, убил и закопал тело на дачном участке.

Спустя три года Тиунов безуспешно попытался похитить двух девочек 9 и 11 лет в Оренбурге : они оказали сопротивление – громко кричали, привлекая внимание взрослых.

В тот же день Тиунов напал на улице на 12-летнюю школьницу и в багажнике автомобиля вывез ее на окраину города. Девочка смогла позвонить матери, которая обратилась в полицию. Вечером этого же дня волонтеры обнаружили девочку живой и доставили в больницу. Тиунова задержали.