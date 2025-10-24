Рейтинг@Mail.ru
Пожизненно осужденный маньяк-педофил попросился на свободу из-за болезни - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:37 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/bolezn-2050256183.html
Пожизненно осужденный маньяк-педофил попросился на свободу из-за болезни
Пожизненно осужденный маньяк-педофил попросился на свободу из-за болезни - РИА Новости, 24.10.2025
Пожизненно осужденный маньяк-педофил попросился на свободу из-за болезни
Пожизненно осужденный маньяк-педофил Юрий Тиунов попросил суд освободить его от наказания в связи с болезнью, говорится в судебных материалах, имеющихся в... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T06:37:00+03:00
2025-10-24T06:37:00+03:00
происшествия
пермский край
пермь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пермский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20251021/chp-2049597072.html
https://ria.ru/20251004/manjak-2046318072.html
https://ria.ru/20250926/manjak-2044467832.html
пермский край
пермь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский край, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф), пермский краевой суд
Происшествия, Пермский край, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Пермский краевой суд
Пожизненно осужденный маньяк-педофил попросился на свободу из-за болезни

Пожизненно осужденный маньяк-педофил Тиунов попросился на свободу из-за болезни

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пожизненно осужденный маньяк-педофил Юрий Тиунов попросил суд освободить его от наказания в связи с болезнью, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Тиунов, приговоренный к пожизненному содержанию в колонии особого режима, обратился в суд в Перми с ходатайством об освобождении от наказания в связи с болезнью. Подробности его проблем со здоровьем в материалах не раскрываются.
Виталий Манишин - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Политеховский маньяк" обжаловал приговор
21 октября, 15:06
Тиунов содержится в мужской исправительной колонии особого режима ИК-1 "Сосновка" в Мордовии. В этой связи суд отклонил просьбу Тиунова, указав, что ему следует обратиться в инстанцию по месту нахождения исправительного учреждения, указано в материалах.
Решение вступило в силу в октябре, однако у Тиунова есть возможность обратиться с аналогичным иском в суд Республики Мордовия, заключается в материалах.
Как заявляли ранее в СК РФ по Пермскому краю, Тиунов обвинялся в совершении семи особо тяжких преступлений в отношении трёх малолетних девочек и трёх малолетних мальчиков.
Попков рассказывает, как зарубил топором одну из жертв - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
"Ангарский маньяк" Попков рассказал, зачем возил с собой топорик
4 октября, 07:28
По версии следствия, весной 2011 года он совершил особо тяжкие преступления в отношении гулявших в лесу в пригороде Краснокамска Пермского края двоих мальчиков. В октябре 2013 года в том же городе он напал на первоклассника, вывез его в безлюдное место, где совершил в отношении мальчика тяжкое насильственное преступление, убил и закопал тело на дачном участке.
Спустя три года Тиунов безуспешно попытался похитить двух девочек 9 и 11 лет в Оренбурге: они оказали сопротивление – громко кричали, привлекая внимание взрослых.
В тот же день Тиунов напал на улице на 12-летнюю школьницу и в багажнике автомобиля вывез ее на окраину города. Девочка смогла позвонить матери, которая обратилась в полицию. Вечером этого же дня волонтеры обнаружили девочку живой и доставили в больницу. Тиунова задержали.
Пермский краевой суд в декабре 2017 года приговорил маньяка к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, его признали виновным в убийстве, совершении четырех насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, двух покушениях на изнасилование малолетних.
Александр Пичушкин, так называемый битцевский маньяк - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
"Битцевский маньяк" попросил смягчить ему наказание
26 сентября, 03:28
 
ПроисшествияПермский крайПермьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Пермский краевой суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала