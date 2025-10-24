Граница Брянской области укреплена, заявил Богомаз

"Я вижу то, как организована работа. Я вижу то, как работает сегодня министерство обороны. Какое там вооружение. Я вижу отношение командующего и округом, и командующего группировкой "Брянск". То есть я все это вижу в каждодневном режиме. Мы работаем все очень плотно, все наши силовые структуры, министерство обороны, погрануправление, власть. То есть все работаем как единое целое", - подчеркнул губернатор.