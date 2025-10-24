https://ria.ru/20251024/bogomaz-2050251743.html
Граница Брянской области укреплена, заявил Богомаз
Граница Брянской области укреплена, заявил Богомаз - РИА Новости, 24.10.2025
Граница Брянской области укреплена, заявил Богомаз
Граница Брянской области укреплена, все ответственные силовые структуры работают в этом направлении как единое целое, заявил в интервью РИА Новости губернатор... РИА Новости, 24.10.2025
брянская область
александр богомаз
брянская область
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Граница Брянской области укреплена, все ответственные силовые структуры работают в этом направлении как единое целое, заявил в интервью РИА Новости губернатор Александр Богомаз.
"На границе, она неспокойна. Они постоянно пытаются бить дронами, беспилотниками. Тем не менее у нас стоят наши военные, погрануправление, добровольческая бригада БАРС на страже. Укреплена граница", - сказал Богомаз
в ответ на вопрос, какая ситуация на сегодняшний день складывается на границе региона.
По его словам, все ответственные структуры работают в этом направлении "как единое целое".
"Я вижу то, как организована работа. Я вижу то, как работает сегодня министерство обороны. Какое там вооружение. Я вижу отношение командующего и округом, и командующего группировкой "Брянск". То есть я все это вижу в каждодневном режиме. Мы работаем все очень плотно, все наши силовые структуры, министерство обороны, погрануправление, власть. То есть все работаем как единое целое", - подчеркнул губернатор.