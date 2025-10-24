Рейтинг@Mail.ru
Граница Брянской области укреплена, заявил Богомаз - РИА Новости, 24.10.2025
05:18 24.10.2025
Граница Брянской области укреплена, заявил Богомаз
2025-10-24T05:18:00+03:00
2025-10-24T05:18:00+03:00
брянская область, александр богомаз
Брянская область, Александр Богомаз
Александр Богомаз. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Граница Брянской области укреплена, все ответственные силовые структуры работают в этом направлении как единое целое, заявил в интервью РИА Новости губернатор Александр Богомаз.
"На границе, она неспокойна. Они постоянно пытаются бить дронами, беспилотниками. Тем не менее у нас стоят наши военные, погрануправление, добровольческая бригада БАРС на страже. Укреплена граница", - сказал Богомаз в ответ на вопрос, какая ситуация на сегодняшний день складывается на границе региона.
По его словам, все ответственные структуры работают в этом направлении "как единое целое".
"Я вижу то, как организована работа. Я вижу то, как работает сегодня министерство обороны. Какое там вооружение. Я вижу отношение командующего и округом, и командующего группировкой "Брянск". То есть я все это вижу в каждодневном режиме. Мы работаем все очень плотно, все наши силовые структуры, министерство обороны, погрануправление, власть. То есть все работаем как единое целое", - подчеркнул губернатор.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
ВСУ все жестче терроризируют население Брянской области, заявил Богомаз
21 октября, 06:06
 
Брянская область
Александр Богомаз
 
 
