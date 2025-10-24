https://ria.ru/20251024/blokirovka-2050242243.html
Операторы связи в России получат право блокировать сим-карты
общество
россия
россия
Новости
ru-RU
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Операторы связи в России смогут с ноября блокировать лишние sim-карты, если по итогам проверки окажется, что на одного человека оформлено более 20 номеров, выяснило РИА Новости.
Соответствующие нормы содержатся в законодательных поправках, которые были приняты в прошлом году.
Операторы связи обязаны проверить сведения об абонентах, заключивших договоры об оказании услуг мобильной связи до 1 апреля 2025 года, и сведения о количестве у них абонентских номеров, указано в документе.
Согласно уже действующим нормам, физическому лицу может быть предоставлено в совокупности не более 20 номеров. Абонентам до 1 ноября необходимо расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи.
В документе отмечено, что если эти обязанности не исполнены до указанного срока, операторы будут не вправе оказывать в отношении этих абонентских номеров услуги связи.