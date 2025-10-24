Рейтинг@Mail.ru
Танк ВСУ в упор расстрелял медицинскую машину в ДНР, рассказал беженец
Специальная военная операция на Украине
 
03:20 24.10.2025
Танк ВСУ в упор расстрелял медицинскую машину в ДНР, рассказал беженец
Танк ВСУ в упор расстрелял медицинскую машину в ДНР, рассказал беженец
Танк ВСУ в упор расстрелял медицинскую машину в ДНР, рассказал беженец
Три мирных жителя погибли в Ямполе в ДНР после прямого выстрела украинского танка по медицинскому автомобилю, рассказал РИА Новости беженец из Ямполя Руслан...
специальная военная операция на украине
ямполь
донецкая народная республика
красный лиман
вооруженные силы украины
ямполь
донецкая народная республика
красный лиман
ямполь, донецкая народная республика, красный лиман, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ямполь, Донецкая Народная Республика, Красный Лиман, Вооруженные силы Украины
Танк ВСУ в упор расстрелял медицинскую машину в ДНР, рассказал беженец

Танк ВСУ расстрелял медицинскую машину в Ямполе, погибли трое мирных жителей

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 окт – РИА Новости. Три мирных жителя погибли в Ямполе в ДНР после прямого выстрела украинского танка по медицинскому автомобилю, рассказал РИА Новости беженец из Ямполя Руслан Гасанов.
"Одного парня ранило. Кинули его в "Ниву" - она была от нашего медпункта. Кинули его в "Ниву", была его мать, этот парень и водитель. Везли его в Лиман (Красный Лиман - ред.), в больницу, в него в упор танк выстрелил. Там от "Нивы" вообще практически ничего не осталось", — рассказал Гасанов.
По его словам, трагедия случилась на Т-образном перекрестке, на который внезапно сбоку выехал танк ВСУ.
Беженец добавил, что останки погибших мирных жителей были захоронены позже прямо у дороги.
ВСУ спешно пытаются укрепить оборону Вильчи ранеными из госпиталей
23 октября, 06:32
 
Специальная военная операция на УкраинеЯмпольДонецкая Народная РеспубликаКрасный ЛиманВооруженные силы Украины
 
 
