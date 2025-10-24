https://ria.ru/20251024/bezhenets-2050246674.html
Танк ВСУ в упор расстрелял медицинскую машину в ДНР, рассказал беженец
Танк ВСУ в упор расстрелял медицинскую машину в ДНР, рассказал беженец - РИА Новости, 24.10.2025
Танк ВСУ в упор расстрелял медицинскую машину в ДНР, рассказал беженец
Три мирных жителя погибли в Ямполе в ДНР после прямого выстрела украинского танка по медицинскому автомобилю, рассказал РИА Новости беженец из Ямполя Руслан... РИА Новости, 24.10.2025
