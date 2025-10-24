ПВО ночью сбила 111 украинских БПЛА

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Силы ПВО сбили за ночь 111 украинских беспилотников над 13 российскими регионами и Азовским морем, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.
Бойцы сбили:
- 34 БПЛА — в Ростовской области;
- 25 — в Брянской;
- 11 — в Калужской;
- 10 — в Новгородской;
- по семь дронов — в Белгородской области и Крыму;
- пять — в Тульской области;
- четыре — в Краснодарском крае;
- по два беспилотника — в Волгоградской и Орловской областях;
- по одному — в Липецкой, Тверской, Московском регионе и над акваторией Азовского моря.
Украинские боевики ежедневно атакуют гражданские объекты в приграничных регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
