ПВО ночью сбила 111 украинских БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 24.10.2025 (обновлено: 12:31 24.10.2025)
ПВО ночью сбила 111 украинских БПЛА
Силы ПВО сбили за ночь 111 украинских беспилотников над 13 российскими регионами и Азовским морем, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.10.2025
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Брянская область, Калужская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Силы ПВО сбили за ночь 111 украинских беспилотников над 13 российскими регионами и Азовским морем, сообщило Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.
Бойцы сбили:
Украинские боевики ежедневно атакуют гражданские объекты в приграничных регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Вчера, 06:47
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРостовская областьБрянская областьКалужская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
