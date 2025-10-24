ПВО ночью сбила 111 украинских БПЛА

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Силы ПВО сбили за ночь 111 украинских беспилотников над 13 российскими регионами и Азовским морем, сообщило Минобороны.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.

Украинские боевики ежедневно атакуют гражданские объекты в приграничных регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.