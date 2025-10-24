ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области

При этом никто не пострадал, отметил губернатор. Произошло несколько возгораний, но их оперативно потушили.

В Новошахтинске из-за пожара остались без электричества многоквартирные дома, детский сад и техникум. Аварийные службы смогли провести переподключение на резервные линии, и у части потребителей свет появился. Восстановлением энергоснабжения для еще примерно полутора тысяч человек специалисты займутся в светлое время суток.