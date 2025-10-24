Рейтинг@Mail.ru
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:47 24.10.2025 (обновлено: 15:30 24.10.2025)
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
специальная военная операция на украине
новошахтинск
таганрог
шолоховский район
юрий слюсарь
ростовская область
вооруженные силы украины
новошахтинск, таганрог, шолоховский район, юрий слюсарь , ростовская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новошахтинск, Таганрог, Шолоховский район, Юрий Слюсарь , Ростовская область, Вооруженные силы Украины
В Новошахтинске из-за атаки БПЛА без света остались 1,5 тысячи человек

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Ростовской области системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских дронов, в Новошахтинске полторы тысячи человек остались без света, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
"Ночью силы и средства ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге, Новошахтинске, Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах", — написал он.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Белгородской области в четверг при атаках ВСУ пострадал 21 человек
Вчера, 08:04
При этом никто не пострадал, отметил губернатор. Произошло несколько возгораний, но их оперативно потушили.
В Новошахтинске из-за пожара остались без электричества многоквартирные дома, детский сад и техникум. Аварийные службы смогли провести переподключение на резервные линии, и у части потребителей свет появился. Восстановлением энергоснабжения для еще примерно полутора тысяч человек специалисты займутся в светлое время суток.
По информации Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 111 украинских беспилотников, больше всего — 34 — над Ростовской областью. В Брянской области уничтожили 25 БПЛА, в Калужской — 11, в Новгородской — 10.
ВСУ ежедневно атакуют дронами гражданские объекты в России. Силы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
ЖК Изумрудные холмы в Красногорске, где от дрона ВСУ пострадали пять человек - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Жилой дом в Красногорске атаковал дрон
Вчера, 06:36
 
Специальная военная операция на УкраинеНовошахтинскТаганрогШолоховский районЮрий СлюсарьРостовская областьВооруженные силы Украины
 
 
