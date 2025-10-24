ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Ростовской области системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских дронов, в Новошахтинске полторы тысячи человек остались без света, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
"Ночью силы и средства ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге, Новошахтинске, Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах", — написал он.
При этом никто не пострадал, отметил губернатор. Произошло несколько возгораний, но их оперативно потушили.
В Новошахтинске из-за пожара остались без электричества многоквартирные дома, детский сад и техникум. Аварийные службы смогли провести переподключение на резервные линии, и у части потребителей свет появился. Восстановлением энергоснабжения для еще примерно полутора тысяч человек специалисты займутся в светлое время суток.
По информации Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 111 украинских беспилотников, больше всего — 34 — над Ростовской областью. В Брянской области уничтожили 25 БПЛА, в Калужской — 11, в Новгородской — 10.
ВСУ ежедневно атакуют дронами гражданские объекты в России. Силы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Жилой дом в Красногорске атаковал дрон
Вчера, 06:36