Часть Бердянска осталась без света после атаки дронов ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Часть Бердянска в Запорожской области осталась без света после атаки БПЛА ВСУ, сообщает администрация города.

По данным администрации, энергетики уже приступили к восстановлению повреждений. В городе также временно не работают ряд насосных станций водоканала и водоотведения.

"Вбросы средств массовой дезинформации киевского режима о якобы повреждении в результате атаки БПЛА многоквартирного дома в Бердянске не соответствуют действительности", - подчеркнули в администрации.