Часть Бердянска осталась без света после атаки дронов ВСУ
Часть Бердянска в Запорожской области осталась без света после атаки БПЛА ВСУ, сообщает администрация города. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T13:27:00+03:00
Часть Бердянска в Запорожской области осталась без света после атаки дронов ВСУ