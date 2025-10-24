Рейтинг@Mail.ru
Часть Бердянска осталась без света после атаки дронов ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 24.10.2025
Часть Бердянска осталась без света после атаки дронов ВСУ
Часть Бердянска осталась без света после атаки дронов ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Часть Бердянска в Запорожской области осталась без света после атаки БПЛА ВСУ, сообщает администрация города.
"Ночью боевики киевского режима нанесли удар по мирному Бердянску с помощью БПЛА. В результате атаки повреждено высоковольтное электрооборудование – часть Бердянска осталась без электроэнергии", - говорится в сообщении.
По данным администрации, энергетики уже приступили к восстановлению повреждений. В городе также временно не работают ряд насосных станций водоканала и водоотведения.
"Вбросы средств массовой дезинформации киевского режима о якобы повреждении в результате атаки БПЛА многоквартирного дома в Бердянске не соответствуют действительности", - подчеркнули в администрации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
