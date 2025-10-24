МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал Южную группировку войск, сообщило Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал Южную группировку войск, сообщило Минобороны

"Министр <...> проверил работу передового пункта управления одного из соединений, где заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке в зоне ответственности и характере действий противника", — говорится в релизе.

Бойцы представили ему наземную робототехническую платформу с ударными FPV-дронами. Она может самостоятельно передвигаться на несколько километров и имеет стационарные зарядные устройства, что увеличивает ее автономность.

Командующий группировкой Александр Санчик отметил, что для повышения мобильности подразделениям передают всю необходимую технику .

"В каждом соединении <...> оборудованы цеха по сборке, восстановлению, развитию и модернизации робототехнической техники. Универсальными наземными робототехническими платформами только за октябрь было подвезено более полутора тонн полезных грузов на боевые позиции", — сказал генерал-полковник.