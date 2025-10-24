https://ria.ru/20251024/belousov-2050293566.html
Белоусов проинспектировал Южную группировку войск
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.
Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал Южную группировку войск, сообщило Минобороны
.
"Министр <...> проверил работу передового пункта управления одного из соединений, где заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке в зоне ответственности и характере действий противника", — говорится в релизе.
Бойцы представили ему наземную робототехническую платформу с ударными FPV-дронами. Она может самостоятельно передвигаться на несколько километров и имеет стационарные зарядные устройства, что увеличивает ее автономность.
Командующий группировкой Александр Санчик отметил, что для повышения мобильности подразделениям передают всю необходимую технику.
"В каждом соединении <...> оборудованы цеха по сборке, восстановлению, развитию и модернизации робототехнической техники. Универсальными наземными робототехническими платформами только за октябрь было подвезено более полутора тонн полезных грузов на боевые позиции", — сказал генерал-полковник.
Он также доложил об освобождении Дроновки
в ДНР
. Министр поблагодарил военнослужащих за проявленное мужество и вручил отличившимся бойцам государственные награды.