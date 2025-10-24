Рейтинг@Mail.ru
Белоусов проинспектировал Южную группировку войск - РИА Новости, 24.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
11:14 24.10.2025 (обновлено: 11:40 24.10.2025)
Белоусов проинспектировал Южную группировку войск
Белоусов проинспектировал Южную группировку войск - РИА Новости, 24.10.2025
Белоусов проинспектировал Южную группировку войск
Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал Южную группировку войск, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
россия
Новости
Белоусов проинспектировал "Южную" группировку войск
Белоусов проинспектировал "Южную" группировку войск, сообщило Минобороны России. Министру обороны РФ была представлена разработанная специалистами «Южной» группировки войск наземная робототехническая платформа для доставки дронов, которая несет на себе несколько ударных FPV-дронов и один разведывательный беспилотный летательный аппарат. Платформа способна самостоятельно передвигаться на несколько километров, а также имеет стационарные зарядные устройства для БПЛА – это увеличивает автономность комплекса.
безопасность, россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов

Белоусов проинспектировал Южную группировку войск

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал Южную группировку войск, сообщило Минобороны.
"Министр <...> проверил работу передового пункта управления одного из соединений, где заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке в зоне ответственности и характере действий противника", — говорится в релизе.
Бойцы представили ему наземную робототехническую платформу с ударными FPV-дронами. Она может самостоятельно передвигаться на несколько километров и имеет стационарные зарядные устройства, что увеличивает ее автономность.
Командующий группировкой Александр Санчик отметил, что для повышения мобильности подразделениям передают всю необходимую технику.
"В каждом соединении <...> оборудованы цеха по сборке, восстановлению, развитию и модернизации робототехнической техники. Универсальными наземными робототехническими платформами только за октябрь было подвезено более полутора тонн полезных грузов на боевые позиции", — сказал генерал-полковник.
Он также доложил об освобождении Дроновки в ДНР. Министр поблагодарил военнослужащих за проявленное мужество и вручил отличившимся бойцам государственные награды.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей Белоусов
 
 
