Белоусов проинспектировал "Южную" группировку войск
Белоусов проинспектировал "Южную" группировку войск - РИА Новости, 24.10.2025
Белоусов проинспектировал "Южную" группировку войск
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал "Южную" группировку войск, проверил работу передового пункта управления, а также заслушал доклады офицеров... РИА Новости, 24.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей белоусов
россия
россия
Белоусов проинспектировал "Южную" группировку войск
