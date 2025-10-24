Рейтинг@Mail.ru
"ВКонтакте" заявил о возобновлении работы в Белоруссии - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:38 24.10.2025 (обновлено: 23:57 24.10.2025)
https://ria.ru/20251024/belorussiya-2050504323.html
"ВКонтакте" заявил о возобновлении работы в Белоруссии
"ВКонтакте" заявил о возобновлении работы в Белоруссии - РИА Новости, 24.10.2025
"ВКонтакте" заявил о возобновлении работы в Белоруссии
"ВКонтакте" стал вновь доступен для белорусских пользователей, сообщили в его пресс-службе. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T23:38:00+03:00
2025-10-24T23:57:00+03:00
белоруссия
в мире
вконтакте
технологии
кгб белоруссии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572053369_0:97:1335:848_1920x0_80_0_0_3cd2748a47b769f52f2c5e050db00610.jpg
https://ria.ru/20250329/rutube-2008091298.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572053369_38:0:1297:944_1920x0_80_0_0_99e9558624cc61a32b58949aa1f8c1e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, в мире, вконтакте, технологии, кгб белоруссии
Белоруссия, В мире, ВКонтакте, Технологии, КГБ Белоруссии
"ВКонтакте" заявил о возобновлении работы в Белоруссии

Все сервисы "ВКонтакте" вернулись к штатной работе на территории Белоруссии

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте на экране смартфона
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. "ВКонтакте" стал вновь доступен для белорусских пользователей, сообщили в его пресс-службе.
«

"ВКонтакте" и все сервисы соцсети в Беларуси работают в штатном режиме", — рассказали там.

Ранее в пятницу медиахолдинг Белтелерадиокомпания заявил, что доступ к сервису заблокирован в Белоруссии на основании представления КГБ страны. Сообщение сопровождалось скриншотом "Списка ограниченного доступа" интернет-ресурсов. Включение в него сайта vk.com датировано сегодняшним днем..
Позже в пресс-службе "ВКонтакте" заявили РИА Новости, что руководство изучает ситуацию и делает все возможное для возобновления работы сервиса.
Вывеска Rutube - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
В Турции заблокировали Rutube
29 марта, 10:04
 
БелоруссияВ миреВКонтактеТехнологииКГБ Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала