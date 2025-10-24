https://ria.ru/20251024/belorussiya-2050504323.html
"ВКонтакте" заявил о возобновлении работы в Белоруссии
"ВКонтакте" заявил о возобновлении работы в Белоруссии - РИА Новости, 24.10.2025
"ВКонтакте" заявил о возобновлении работы в Белоруссии
"ВКонтакте" стал вновь доступен для белорусских пользователей, сообщили в его пресс-службе.
белоруссия
"ВКонтакте" заявил о возобновлении работы в Белоруссии
Все сервисы "ВКонтакте" вернулись к штатной работе на территории Белоруссии
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. "ВКонтакте" стал вновь доступен для белорусских пользователей, сообщили в его пресс-службе.
"ВКонтакте" и все сервисы соцсети в Беларуси работают в штатном режиме", — рассказали там.
Ранее в пятницу медиахолдинг Белтелерадиокомпания заявил, что доступ к сервису заблокирован в Белоруссии на основании представления КГБ страны. Сообщение сопровождалось скриншотом "Списка ограниченного доступа" интернет-ресурсов. Включение в него сайта vk.com датировано сегодняшним днем..
Позже в пресс-службе "ВКонтакте" заявили РИА Новости, что руководство изучает ситуацию и делает все возможное для возобновления работы сервиса.