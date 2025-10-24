"ВКонтакте" заявил о возобновлении работы в Белоруссии

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. "ВКонтакте" стал вновь доступен для белорусских пользователей, сообщили в его пресс-службе.

« "ВКонтакте" и все сервисы соцсети в Беларуси работают в штатном режиме", — рассказали там.

Ранее в пятницу медиахолдинг Белтелерадиокомпания заявил, что доступ к сервису заблокирован в Белоруссии на основании представления КГБ страны. Сообщение сопровождалось скриншотом " Списка ограниченного доступа" интернет-ресурсов. Включение в него сайта vk.com датировано сегодняшним днем..