Белоруссия подтвердила, что Литва перекрыла КПП для автотранспорта
Белоруссия подтвердила, что Литва перекрыла КПП для автотранспорта - РИА Новости, 24.10.2025
Белоруссия подтвердила, что Литва перекрыла КПП для автотранспорта
Государственный таможенный комитет Белоруссии подтвердил, что Литва прекратила прием автотранспорта в двух функционирующих КПП на границе, подчеркнув, что это...
2025-10-24T23:12:00+03:00
2025-10-24T23:12:00+03:00
2025-10-24T23:14:00+03:00
Белоруссия подтвердила, что Литва перекрыла КПП для автотранспорта
Белоруссия подтвердила, что Литва без уведомлений закрыла КПП
МИНСК, 24 окт - РИА Новости. Государственный таможенный комитет Белоруссии подтвердил, что Литва прекратила прием автотранспорта в двух функционирующих КПП на границе, подчеркнув, что это сделано без предварительного уведомления Минска.
"Литовская сторона снова закрыла автодорожные пункты пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский -"Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). Литовские контролирующие службы прекратили прием грузовых и легковых транспортных средств, следующих из Беларуси
, в 21.40 (совпадает с мск - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
ведомства.
Там напоминается о заявлении премьера Литвы
о закрытии пунктов пропуска до полудня субботы.
"Очередное решение сопредельной стороны без предварительного уведомления Беларуси. Государственный таможенный комитет сообщит о дальнейшем развитии событий", - говорится в сообщении.
Литва закрывает два оставшихся КПП с Белоруссией до полудня субботы из-за налета метеозондов, заявила ранее литовский премьер-министр Инга Ругинене.