В Белоруссии заблокировали "ВКонтакте" - РИА Новости, 24.10.2025
20:51 24.10.2025 (обновлено: 21:33 24.10.2025)
В Белоруссии заблокировали "ВКонтакте"
Доступ к социальной сети "ВКонтакте" заблокировали в Белоруссии, сообщает государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания. РИА Новости, 24.10.2025
2025
Социальная сеть "ВКонтакте"
Социальная сеть "ВКонтакте". Архивное фото
МИНСК, 24 окт — РИА Новости. Доступ к социальной сети "ВКонтакте" заблокировали в Белоруссии, сообщает государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания.
"На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен", — говорится в сообщении.
Сообщение сопровождается скриншотом "Списка ограниченного доступа" интернет-ресурсов. Включение в него сайта vk.com датировано сегодняшним днем.
Длительность ограничения пока неизвестна. В пресс-службе соцсети заявили РИА Новости, что руководство изучает ситуацию и делает все возможное для возобновления работы сервиса.
Заголовок открываемого материала