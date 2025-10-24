В Белоруссии заблокировали "ВКонтакте"

"На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен", — говорится в сообщении.

В Белоруссии заблокирован доступ к ВКонтакте

Сообщение сопровождается скриншотом " Списка ограниченного доступа" интернет-ресурсов. Включение в него сайта vk.com датировано сегодняшним днем.

Длительность ограничения пока неизвестна. В пресс-службе соцсети заявили РИА Новости, что руководство изучает ситуацию и делает все возможное для возобновления работы сервиса.