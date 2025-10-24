https://ria.ru/20251024/belorussija-2050485122.html
В Белоруссии заблокировали "ВКонтакте"
В Белоруссии заблокировали "ВКонтакте"
Доступ к социальной сети "ВКонтакте" заблокировали в Белоруссии, сообщает государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T20:51:00+03:00
2025-10-24T20:51:00+03:00
2025-10-24T21:33:00+03:00
в мире
белоруссия
технологии
вконтакте
кгб белоруссии
белоруссия
2025
В Белоруссии заблокировали "ВКонтакте"
"ВКонтакте" заблокировали в Белоруссии на основании представления КГБ