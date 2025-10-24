Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/belgorod-2050296997.html
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал мужчина
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 24.10.2025
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал мужчина
Мужчина получил осколочные ранения в результате украинского обстрела села Графовка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T11:32:00+03:00
2025-10-24T11:32:00+03:00
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
https://ria.ru/20251024/delo-2050293378.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал мужчина

Житель белгородского села Графовка пострадал при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 24 окт – РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения в результате украинского обстрела села Графовка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Село Графовка Шебекинского округа подверглось обстрелу. Ранен мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, живота и ног госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. В селе повреждено административное здание на территории предприятия", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что посёлок Октябрьский Белгородского района трижды атакован беспилотниками, повреждены служебный автобус, легковой автомобиль и коммерческий объект. В хуторе Угрим FPV-дрон сдетонировал на территории частного домовладения.
"В Волоконовском районе в селе Борисовка в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника разрушены два частных дома... В селе Волчья Александровка от удара FPV-дрона в двух частных домах выбиты окна, повреждены забор и легковой автомобиль. В посёлке Малиново вследствие атаки дрона повреждён легковой автомобиль", - уточнил глава области.
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
СК возбудил дела после атак ВСУ на Белгородскую и Московскую области
Вчера, 11:13
 
ПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала