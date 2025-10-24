В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал мужчина

"В Волоконовском районе в селе Борисовка в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника разрушены два частных дома... В селе Волчья Александровка от удара FPV-дрона в двух частных домах выбиты окна, повреждены забор и легковой автомобиль. В посёлке Малиново вследствие атаки дрона повреждён легковой автомобиль", - уточнил глава области.