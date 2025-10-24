В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал мужчина

БЕЛГОРОД, 24 окт – РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения в результате украинского обстрела села Графовка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Село Графовка Шебекинского округа подверглось обстрелу. Ранен мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, живота и ног госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. В селе повреждено административное здание на территории предприятия", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что посёлок Октябрьский Белгородского района трижды атакован беспилотниками, повреждены служебный автобус, легковой автомобиль и коммерческий объект. В хуторе Угрим FPV-дрон сдетонировал на территории частного домовладения.
"В Волоконовском районе в селе Борисовка в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника разрушены два частных дома... В селе Волчья Александровка от удара FPV-дрона в двух частных домах выбиты окна, повреждены забор и легковой автомобиль. В посёлке Малиново вследствие атаки дрона повреждён легковой автомобиль", - уточнил глава области.