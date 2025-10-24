Рейтинг@Mail.ru
В Бельгии оценили последствия возможного использование активов ЦБ России
21:54 24.10.2025 (обновлено: 21:55 24.10.2025)
В Бельгии оценили последствия возможного использование активов ЦБ России
В Бельгии оценили последствия возможного использование активов ЦБ России - РИА Новости, 24.10.2025
В Бельгии оценили последствия возможного использование активов ЦБ России
Использование Евросоюзом активов ЦБ РФ для кредита Украине создаст прецедент с "потенциально огромными последствиями", заявил в соцсети X министр внешней... РИА Новости, 24.10.2025
в мире, россия, украина, бельгия, тео франкен, сергей лавров, евросоюз, euroclear, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Бельгия, Тео Франкен, Сергей Лавров, Евросоюз, Euroclear, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
В Бельгии оценили последствия возможного использование активов ЦБ России

Франкен: использование активов РФ создаст прецедент с огромными последствиями

БРЮССЕЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Использование Евросоюзом активов ЦБ РФ для кредита Украине создаст прецедент с "потенциально огромными последствиями", заявил в соцсети X министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен.
"Проблема в том, что это создаст прецедент с потенциально огромными последствиями. Потому что, если известно, что деньги государственных банков больше не могут быть безопасно размещены в такой по определению нейтральной организации, как Euroclear, кто еще осмелится это сделать?" - сказано в публикации.
Франкен добавил, что это "даже прекрасная возможность для антизападного блока" поставить под сомнение международные потоки капитала.
"Даже во время Второй мировой войны такая сомнительная конфискация никогда не проводилась", - подчеркнул бельгийский министр.
В четверг страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию активов РФ на нужды Киева. Как следует из письменных выводов встречи, к вопросу о вариантах финансовой поддержки Украины решено вернуться на следующем заседании. Ранее премьер Бельгии заявлял, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Politico узнало, откуда ЕС планирует получить больше средств для Киева
19 июня, 08:56
 
