В Бельгии оценили последствия возможного использование активов ЦБ России

"Даже во время Второй мировой войны такая сомнительная конфискация никогда не проводилась", - подчеркнул бельгийский министр.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.