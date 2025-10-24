Рейтинг@Mail.ru
В ВТБ объяснили повышение банковских ставок по вкладам - РИА Новости, 24.10.2025
13:30 24.10.2025 (обновлено: 13:39 24.10.2025)
В ВТБ объяснили повышение банковских ставок по вкладам
В ВТБ объяснили повышение банковских ставок по вкладам - РИА Новости, 24.10.2025
В ВТБ объяснили повышение банковских ставок по вкладам
Банки начали поднимать ставки по вкладам в рамках традиционных предновогодних предложений, рассказал журналистам первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий... РИА Новости, 24.10.2025
экономика
втб (банк)
россия
россия
экономика, втб (банк), россия
Экономика, ВТБ (банк), Россия
В ВТБ объяснили повышение банковских ставок по вкладам

Пьянов объяснил повышение ставок по вкладам предновогодними предложениями

Российские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© iStock.com / Oleg Elkov
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Банки начали поднимать ставки по вкладам в рамках традиционных предновогодних предложений, рассказал журналистам первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Воспринимайте это как ранние начала предновогодних предложений <…> Все банки, и мы тоже фиксируемся на повышении краткосрочных депозитов до шести месяцев", — сказал он.
По словам Пьянова, банки пытаются переориентировать клиентов на короткие депозиты. Такая ситуация складывается в конце каждого года в условиях высокой конкуренции и повышенного спроса на сберегательные продукты, отметил он.
В последние время многие российские банки объявили о повышении ставок: так, у Сбербанка и ВТБ максимальная доходность составляет 16 процентов годовых на три месяца, а у "Дом.РФ" — 17 процентов. По мнению экспертов, это происходит на фоне борьбы за клиентов и ожиданий по дальнейшим действиям Центробанка в отношении ключевой ставки.
На сегодняшнем заседании ЦБ в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку, на этот раз до 16,5 процента годовых. Дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, подчеркнул регулятор.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который регулятор выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Повышение ставки способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цена растет медленнее. При понижении ставки кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.

ЭкономикаВТБ (банк)Россия
 
 
