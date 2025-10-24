© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева

Более 28 млрд рублей сэкономила Москва на экспертизе цен в госзакупках

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. По итогам первых девяти месяцев текущего года Москва сэкономила 28,49 млрд рублей с помощью технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК(Д)), которые заключаются для нужд заказчиков столицы в системе госзакупок, заявила в пятницу заместитель мэра города, глава департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Москвы Мария Багреева.

« "Экспертиза НМЦ – механизм, который позволяет городу сокращать расходы бюджета и формирует для госзаказчиков практику расчета обоснованных цен. За 9 месяцев 2025 года эксперты выдали свыше 1,8 тысячи заключений. Заявленная сумма закупок составила 1,18 триллиона рублей", – сказала Багреева, ее слова приводит пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

Заместитель мэра добавила, что по итогам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) Москве удалось снизить ее и сэкономить 28,49 млрд рублей бюджетных средств.

За период с 2015 года по 30 сентября 2025 года, как отметили в ДЭПР, выдали более 47 тысяч экспертных заключений по государственным закупкам. Их общая сумма превысила 10 трлн рублей. По словам Багреевой, в результате экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) Москва сэкономила почти 558 млрд рублей.

Экспертизу начальной максимальной цены контрактов (договоров) в столице, за исключением закупок по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам, проводит столичный департамент экономической политики и развития города.

Экспертиза цен является эффективным инструментом оптимизации бюджетных расходов, уточнили в департаменте. Проверка достоверности определения начальной максимальной цены контрактов (договоров) проводится для контрактов на сумму свыше 30 млн рублей, если закупка проходит в рамках 44-ФЗ, и для договоров на сумму 50 млн рублей и более – в случае закупки по 223-ФЗ.