Рейтинг@Mail.ru
Более 28 млрд рублей сэкономила Москва на экспертизе цен в госзакупках - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/bagreeva-2050143435.html
Более 28 млрд рублей сэкономила Москва на экспертизе цен в госзакупках
Более 28 млрд рублей сэкономила Москва на экспертизе цен в госзакупках - РИА Новости, 24.10.2025
Более 28 млрд рублей сэкономила Москва на экспертизе цен в госзакупках
По итогам первых девяти месяцев текущего года Москва сэкономила 28,49 млрд рублей с помощью технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T09:15:00+03:00
2025-10-24T09:15:00+03:00
москва
мария багреева
госзакупки
твой бизнес – новости
департамент экономической политики и развития москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950936557_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_fa71e2114d7672188f4b5f084b433c12.jpg
https://ria.ru/20251023/bagreeva-2049924137.html
https://ria.ru/20251010/bagreeva-2047374772.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950936557_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_3c9eaf24c0a41ab98341496eb7da7d7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мария багреева, госзакупки, твой бизнес – новости, департамент экономической политики и развития москвы
Москва, Мария Багреева, Госзакупки, Твой бизнес – новости, Департамент экономической политики и развития Москвы
Более 28 млрд рублей сэкономила Москва на экспертизе цен в госзакупках

Багреева: экспертиза цен в госзакупках позволила сэкономить более 28 млрд рублей

© Фото : Департамент экономической политики и развития МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. По итогам первых девяти месяцев текущего года Москва сэкономила 28,49 млрд рублей с помощью технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК(Д)), которые заключаются для нужд заказчиков столицы в системе госзакупок, заявила в пятницу заместитель мэра города, глава департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Москвы Мария Багреева.
«
"Экспертиза НМЦ – механизм, который позволяет городу сокращать расходы бюджета и формирует для госзаказчиков практику расчета обоснованных цен. За 9 месяцев 2025 года эксперты выдали свыше 1,8 тысячи заключений. Заявленная сумма закупок составила 1,18 триллиона рублей", – сказала Багреева, ее слова приводит пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.
Руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Белая книга ФАС РФ пополнилась новыми проконкурентными практиками Москвы
23 октября, 09:15
Заместитель мэра добавила, что по итогам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) Москве удалось снизить ее и сэкономить 28,49 млрд рублей бюджетных средств.
За период с 2015 года по 30 сентября 2025 года, как отметили в ДЭПР, выдали более 47 тысяч экспертных заключений по государственным закупкам. Их общая сумма превысила 10 трлн рублей. По словам Багреевой, в результате экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) Москва сэкономила почти 558 млрд рублей.
Экспертизу начальной максимальной цены контрактов (договоров) в столице, за исключением закупок по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам, проводит столичный департамент экономической политики и развития города.
Экспертиза цен является эффективным инструментом оптимизации бюджетных расходов, уточнили в департаменте. Проверка достоверности определения начальной максимальной цены контрактов (договоров) проводится для контрактов на сумму свыше 30 млн рублей, если закупка проходит в рамках 44-ФЗ, и для договоров на сумму 50 млн рублей и более – в случае закупки по 223-ФЗ.
Ранее Багреева сообщила, что в первом полугодии 2025 года Москва сэкономила 19,3 млрд рублей благодаря технологии формирования и экспертизы НМЦК(Д), заключаемых для нужд заказчиков столицы в системе госзакупок.
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Багреева: более 400 тыс закупок проведены через портал поставщиков Москвы
10 октября, 09:15
 
МоскваМария БагрееваГосзакупкиТвой бизнес – новостиДепартамент экономической политики и развития Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала