19:33 24.10.2025
В Крыму увеличат число заправок со свободной продажей бензина
В Крыму увеличат число заправок со свободной продажей бензина
В Крыму увеличат число заправок со свободной продажей бензина

В Крыму с 26 октября будет работать 270 АЗС со свободной продажей бензина

Автозаправочная станция
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. В Крыму с 26 октября будет работать 270 автозаправок, где топливо имеется в свободной продаже без ограничений и лимитов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее суточный лимит по продаже бензина в Крыму увеличили с 20 до 30 литров. Число заправок, на которых свободно реализуется топливо, увеличено до 150.
"С 9.00 26 октября на территории Республики Крым будут работать 270 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже без ограничений и лимитов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, актуальные адреса АЗС будут опубликованы на портале правительства республики и сайте министерства топлива и энергетики региона.
"Все мероприятия, проводимые по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики, согласованы с федеральными органами власти", - подчеркнул Аксенов.
В Крыму с понедельника ослабят ограничения в продаже топлива
В Крыму с понедельника ослабят ограничения в продаже топлива
19 октября, 23:44
 
