В Крыму увеличат число заправок со свободной продажей бензина

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. В Крыму с 26 октября будет работать 270 автозаправок, где топливо имеется в свободной продаже без ограничений и лимитов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее суточный лимит по продаже бензина в Крыму увеличили с 20 до 30 литров. Число заправок, на которых свободно реализуется топливо, увеличено до 150.

« "С 9.00 26 октября на территории Республики Крым будут работать 270 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже без ограничений и лимитов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, актуальные адреса АЗС будут опубликованы на портале правительства республики и сайте министерства топлива и энергетики региона.