Жена главы АСВ владеет автомобилем Porsche - РИА Новости, 24.10.2025
06:17 24.10.2025
Жена главы АСВ владеет автомобилем Porsche
Жена генерального директора государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) Андрея Мельникова Оксана владеет Porsche Cayenne, выяснило РИА... РИА Новости, 24.10.2025
москва
россия
андрей мельников
агентство по страхованию вкладов
москва
россия
москва, россия, андрей мельников, агентство по страхованию вкладов, porsche panamera
Москва, Россия, Андрей Мельников, Агентство по страхованию вкладов, Porsche Panamera
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГлава Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Глава Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Жена генерального директора государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) Андрея Мельникова Оксана владеет Porsche Cayenne, выяснило РИА Новости, ознакомившись с документами.
Автомобиль 2022 года выпуска был оформлен на женщину в апреле 2023 года, следует из материалов. Сейчас стоимость подобного авто на сайте auto.ru колеблется от почти 8 до 14 миллионов рублей в зависимости от состояния и пробега.
Женщина является индивидуальным предпринимателем, следует из регистрационных документов в распоряжении РИА Новости. В них указано, что в августе 2023 года Мельникова открыла салон красоты в Москве. Кроме того, с 2021 года она является соучредителем фермерского хозяйства, а в 2020 году закрыла бизнес по аренде и управлению недвижимостью.
Лефортовский суд Москвы арестовал Мельникова по делу о хищении на 4 миллиарда рублей при эксплуатации новосибирского аквапарка "Аквамир", ранее рассказал РИА Новости адвокат арестованного Никита Филиппов. По его словам, аналогичное обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ предъявлено экс-замгендиректора АСВ Александру Попелюху и группе лиц.
Мельников занял пост главы АСВ в 2022 году.
МоскваРоссияАндрей МельниковАгентство по страхованию вкладовPorsche Panamera
 
 
