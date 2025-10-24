Жена главы АСВ владеет автомобилем Porsche

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Жена генерального директора государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) Андрея Мельникова Оксана владеет Porsche Cayenne, выяснило РИА Новости, ознакомившись с документами.
Автомобиль 2022 года выпуска был оформлен на женщину в апреле 2023 года, следует из материалов. Сейчас стоимость подобного авто на сайте auto.ru колеблется от почти 8 до 14 миллионов рублей в зависимости от состояния и пробега.
Экс-депутат Госдумы Бальбек не признал вину в клевете
22 октября, 19:19
Женщина является индивидуальным предпринимателем, следует из регистрационных документов в распоряжении РИА Новости. В них указано, что в августе 2023 года Мельникова открыла салон красоты в Москве. Кроме того, с 2021 года она является соучредителем фермерского хозяйства, а в 2020 году закрыла бизнес по аренде и управлению недвижимостью.
Лефортовский суд Москвы арестовал Мельникова по делу о хищении на 4 миллиарда рублей при эксплуатации новосибирского аквапарка "Аквамир", ранее рассказал РИА Новости адвокат арестованного Никита Филиппов. По его словам, аналогичное обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ предъявлено экс-замгендиректора АСВ Александру Попелюху и группе лиц.
Мельников занял пост главы АСВ в 2022 году.