МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Москве состоялось заседание Совета атаманов Всероссийского казачьего общества, В Москве состоялось заседание Совета атаманов Всероссийского казачьего общества, передает портал "Российское казачество". На встрече участники рассмотрели основные стратегические направления деятельности войсковых казачьих обществ России, а также подвели промежуточные итоги и наметили общие векторы дальнейшего развития.

Участников и гостей заседания поприветствовал атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. В своем обращении он отметил активную работу казачьих обществ в реализации госполитики в отношении российского казачества.

« "Мы успешно решаем большую часть стоящих перед казачеством России задач, в том числе и по обеспечению безопасности государства и защите его интересов", – подчеркнул атаман Всероссийского казачьего общества.

Также присутствующих от имени председателя Совета при Президенте РФ по делам казачества, помощника Президента РФ Дмитрия Миронова поприветствовал ответственный секретарь Совета при Президенте по делам казачества, заместитель начальника управления Президента по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Алексей Кириченко. В обращении он призвал казаков приложить максимальные усилия для контроля поступления помощи воинам СВО и обеспечить заботой их дома и семьи. Кроме того, Алексей Кириченко указал на важность подготовки мобилизационного резерва и новой смены казаков в лице подрастающего поколения.

"Ежегодно под эгидой Совета при Президенте проходят всероссийские мероприятия, направленные на развитие молодежи", – напомнил он.

Замминистра юстиции РФ Али Алханов отметил, что ведомство активно взаимодействует со Всероссийским казачьим обществом по вопросам государственной регистрации казачьих обществ и ведения государственного реестра казачьих обществ РФ.

Кроме того, в приветственном слове замминистра рассказал, что на данный момент завершена работа по приведению уставов казачьих обществ в соответствие с российским законодательством. Как следует из доклада Али Алханова, сейчас в государственный реестр внесены 2063 казачьих общества.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин отметил, что проведение Совета атаманов – хороший повод для подведения итогов года, а также сверки часов. Также, по его словам, в настоящий период казачество становится авангардом гражданского общества.

"В текущем году правительство РФ оказывает серьезную поддержку казачьим обществам. Это накладывает на вас, уважаемые атаманы, определенную ответственность за расходование бюджетных средств, вопросы, связанные с контролем, координацией и отчетностью", – сказал заместитель руководителя ФАДН.