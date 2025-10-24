Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области в четверг при атаках ВСУ пострадал 21 человек - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:04 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/ataki-2050262323.html
В Белгородской области в четверг при атаках ВСУ пострадал 21 человек
В Белгородской области в четверг при атаках ВСУ пострадал 21 человек - РИА Новости, 24.10.2025
В Белгородской области в четверг при атаках ВСУ пострадал 21 человек
Из-за атак ВСУ в четверг ранен 21 житель белгородской области, две девушки, пострадавшие на остановке, находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T08:04:00+03:00
2025-10-24T08:04:00+03:00
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:108:2443:1940_1920x0_80_0_0_cfba88f858c918bbfb953240345ce6d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области в четверг при атаках ВСУ пострадал 21 человек

Гладков сообщил о 21 пострадавшем в Белгородской области из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Из-за атак ВСУ в четверг ранен 21 житель белгородской области, две девушки, пострадавшие на остановке, находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В четверг губернатор сообщал, что в Белгороде дрон атаковал остановочный комплекс, в результате чего пострадали шестеро, среди них один несовершеннолетний.
«
"Тяжёлый вчера выдался день для Белгородской области. 21 мирный житель был ранен в результате атак со стороны ВСУ, в том числе трое детей. Две девушки, которые были ранены во время атаки беспилотника на остановку в городе Белгороде, находятся в тяжёлом состоянии. Врачи делают все, чтобы спасти их жизни. Будет необходимость, будем отправлять в Москву", - написал Гладков в своем канале в мессенджере Max.
Он добавил, что вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала