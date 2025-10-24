В Белгородской области в четверг при атаках ВСУ пострадал 21 человек

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Из-за атак ВСУ в четверг ранен 21 житель белгородской области, две девушки, пострадавшие на остановке, находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В четверг губернатор сообщал, что в Белгороде дрон атаковал остановочный комплекс, в результате чего пострадали шестеро, среди них один несовершеннолетний.
«
"Тяжёлый вчера выдался день для Белгородской области. 21 мирный житель был ранен в результате атак со стороны ВСУ, в том числе трое детей. Две девушки, которые были ранены во время атаки беспилотника на остановку в городе Белгороде, находятся в тяжёлом состоянии. Врачи делают все, чтобы спасти их жизни. Будет необходимость, будем отправлять в Москву", - написал Гладков в своем канале в мессенджере Max.
Он добавил, что вся необходимая медицинская помощь оказывается.
