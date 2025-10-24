Рейтинг@Mail.ru
После атаки дрона на дом в Красногорске развернули оперативный штаб
24.10.2025
После атаки дрона на дом в Красногорске развернули оперативный штаб
Оперативный штаб развернут после атаки БПЛА по жилому дому в ЖК "Изумрудные холмы" в подмосковном Красногорске, сообщает глава Красногорска Дмитрий Волков. РИА Новости, 24.10.2025
красногорск
московская область (подмосковье)
дмитрий волков
андрей воробьев
красногорск
московская область (подмосковье)
красногорск, московская область (подмосковье), дмитрий волков, андрей воробьев
Красногорск, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Волков, Андрей Воробьев
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Оперативный штаб развернут после атаки БПЛА по жилому дому в ЖК "Изумрудные холмы" в подмосковном Красногорске, сообщает глава Красногорска Дмитрий Волков.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пять человек пострадали при атаке дрона по дому в ЖК "Изумрудные холмы" в Красногорске. Самостоятельно эвакуировались 70 человек.
"Удар пришелся на 14-й этаж... Развернут оперативный штаб", - написал Волков в Telegram-канале.
После атаки дрона в Красногорске из дома эвакуировались 70 человек
Вчера, 06:50
 
КрасногорскМосковская область (Подмосковье)Дмитрий ВолковАндрей Воробьев
 
 
