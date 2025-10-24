https://ria.ru/20251024/ataka-2050257814.html
После атаки дрона на дом в Красногорске развернули оперативный штаб
После атаки дрона на дом в Красногорске развернули оперативный штаб - РИА Новости, 24.10.2025
После атаки дрона на дом в Красногорске развернули оперативный штаб
Оперативный штаб развернут после атаки БПЛА по жилому дому в ЖК "Изумрудные холмы" в подмосковном Красногорске, сообщает глава Красногорска Дмитрий Волков. РИА Новости, 24.10.2025
