https://ria.ru/20251024/ataka-2050257210.html
После атаки дрона в Красногорске из дома эвакуировались 70 человек
После атаки дрона в Красногорске из дома эвакуировались 70 человек - РИА Новости, 24.10.2025
После атаки дрона в Красногорске из дома эвакуировались 70 человек
Семьдесят человек самостоятельно эвакуировались после атаки БПЛА по жилому дому в ЖК "Изумрудные холмы" в подмосковном Красногорске, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T06:50:00+03:00
2025-10-24T06:50:00+03:00
2025-10-24T06:53:00+03:00
происшествия
красногорск
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050255252_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_2841641dca688a98634573aa661e4123.jpg
https://ria.ru/20251024/dron-2050254774.html
красногорск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050255252_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_67b388cddd4d8409b16aaeeed3a8f079.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Происшествия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
После атаки дрона в Красногорске из дома эвакуировались 70 человек
После атаки дрона на дом в Красногорске эвакуировались 70 человек