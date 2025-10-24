Омбудсмен Чечни призвал СК Армении проверить кризисные центры

ГРОЗНЫЙ, 24 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев сообщил, что подготовил обращение в следственный комитет Армении с просьбой проверить деятельность кризисных центров, которые, по его данным, обманом похищают деньги людей, среди которых оказалась и убитая чеченка Айшат Баймурадова.
Ранее Солтаев заявил, что сотрудники кризисных центров и "псевдоправозащитники", спонсируемые западными структурами, обменом вывезли 23-летнюю Баймурадову с Северного Кавказа, и они же могут быть причастны к ее убийству в Армении. Позже омбудсмен сообщил, что в его распоряжении оказались переписки девушки с подругами, в которых она жаловалась, что на правозащитников и кризисные центры: по ее словам, эти организации увезли ее обманом, завладели ее средствами. Он отметил, что Айшат оказалась без поддержки и без средств к существованию, вместо реальной помощи ей приходилось сталкиваться с угрозами и шантажом.
Омбудсмен Солтаев рассказал подробности об убитой в Армении чеченке
23 октября, 21:39
«
"Я подготовил обращение в следственный комитет Армении с просьбой провести проверку деятельности указанных кризисных центров и отдельных лиц, называющих себя правозащитниками, которые, по имеющимся данным, обманывают людей и обманным путем завладевают их средствами. Считаю важным привлечь внимание к фактам введения в заблуждение, мошенничества и угроз в отношении Айшат Баймурадовой", – написал Солтаев в своем Telegram-канале.
По его словам, обращение будет направлено в СК Армении через МИД России.
На видео, опубликованном в Telegram-канале Солтаева, омбудсмен говорит, что "подтверждаются данные" о причастности "правозащитников" и кризисных центров к смерти Баймурадовой. Он также включил аудиосообщение девушки на чеченском языке, в котором, по словам омбудсмена, она говорит, что ее не раз обманули и не возвращают отобранные деньги.
"У нас очень много голосовых сообщений, подтверждающих, что кризисные центры шантажировали Айшат Баймурадову, вводили ее в заблуждение, обманывали. Вся информация периодически будет предоставляться", – добавил Солтаев.