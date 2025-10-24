Омбудсмен Чечни призвал СК Армении проверить кризисные центры

ГРОЗНЫЙ, 24 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев сообщил, что подготовил обращение в следственный комитет Армении с просьбой проверить деятельность кризисных центров, которые, по его данным, обманом похищают деньги людей, среди которых оказалась и убитая чеченка Айшат Баймурадова.

"Я подготовил обращение в следственный комитет Армении с просьбой провести проверку деятельности указанных кризисных центров и отдельных лиц, называющих себя правозащитниками, которые, по имеющимся данным, обманывают людей и обманным путем завладевают их средствами. Считаю важным привлечь внимание к фактам введения в заблуждение, мошенничества и угроз в отношении Айшат Баймурадовой", – написал Солтаев в своем Telegram-канале .

На видео, опубликованном в Telegram-канале Солтаева, омбудсмен говорит, что "подтверждаются данные" о причастности "правозащитников" и кризисных центров к смерти Баймурадовой. Он также включил аудиосообщение девушки на чеченском языке, в котором, по словам омбудсмена, она говорит, что ее не раз обманули и не возвращают отобранные деньги.