Тема геноцида перестала быть неприкосновенной в Армении, заявила Захарова

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для нее стало потрясением, что история геноцида армян перестала быть неприкосновенной в Армении, отметив, что некоторые армянские политики начали обсуждать возможность отказаться от этой темы.

Она подчеркнула, что есть вещи действительно неприкосновенные и святые, потому что за них заплачено жизнями колоссального количества человек.