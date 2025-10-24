Тема геноцида перестала быть неприкосновенной в Армении, заявила Захарова

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для нее стало потрясением, что история геноцида армян перестала быть неприкосновенной в Армении, отметив, что некоторые армянские политики начали обсуждать возможность отказаться от этой темы.
"Бывает в истории, когда народы, страны буквально исчезают, потому что не справляются с вызовами. Потому что предают то, что для них является, должно являться по-настоящему святым. Посмотрите - для меня стало просто потрясением, как вроде бы неприкосновенная история, неприкосновенная в том числе и философия, основанная на истории, связанная с геноцидом армян, вдруг в интерпретации многих армянских деятелей, государственных деятелей, превратилась просто в какой-то политологический фактор, от которого можно было бы и отказаться, по их словам. Представляете?" - заявила Захарова журналистам.
Она подчеркнула, что есть вещи действительно неприкосновенные и святые, потому что за них заплачено жизнями колоссального количества человек.
В январе в ходе встречи в Цюрихе с представителями армянской общины Швейцарии премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что нужно вернуться к вопросу истории геноцида армян, понять, что произошло и почему это произошло, как армяне это приняли и с чьей помощью. Пашинян также задался вопросом, почему в 1939 году повестки геноцида не было, а в 1950 году она появилась. Он также связывал продвижение темы геноцида армян с геополитической борьбой СССР и НАТО, членом которой является Турция. Позднее Пашинян и глава МИД Армении Арарат Мирзоян в нескольких интервью заявляли, что международное признание геноцида армян в Османской империи не является внешнеполитическим приоритетом армянских властей, поскольку они предпочитают будущее прошлому.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Геноцид армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
