Глава аппарата Пашиняна возглавил предвыборный штаба-2026 правящей партии
22:15 24.10.2025
Глава аппарата Пашиняна возглавил предвыборный штаба-2026 правящей партии
Глава аппарата Пашиняна возглавил предвыборный штаба-2026 правящей партии
2025-10-24T22:15:00+03:00
2025-10-24T22:15:00+03:00
в мире
армения
араик арутюнян
никол пашинян
армения
в мире, армения, араик арутюнян, никол пашинян
В мире, Армения, Араик Арутюнян, Никол Пашинян
© Фото : Press office of the Government of RAГлава аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян
© Фото : Press office of the Government of RA
Глава аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 24 окт - РИА Новости. Руководитель аппарата премьера Армении Никола Пашиняна Араик Арутюнян возглавил предвыборный штаб правящей партии "Гражданский договор" на парламентских выборах 2026 года, сообщает пресс-служба политической силы.
"Араик Арутюнян избран руководителем предвыборного штаба-2026 партии "Гражданский договор", - говорится в сообщении пресс-службы.
Пресс-служба отмечает, что его заместителем по агитации стал депутат парламента Ваагн Алексанян.
Очередные парламентские выборы в Армении пройдут в июне 2026 года.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Пашинян заявил о своей непричастности к аресту мэра Гюмри
22 октября, 16:55
 
В миреАрменияАраик АрутюнянНикол Пашинян
 
 
