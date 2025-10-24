https://ria.ru/20251024/armenija-2050494541.html
Глава аппарата Пашиняна возглавил предвыборный штаба-2026 правящей партии
Руководитель аппарата премьера Армении Никола Пашиняна Араик Арутюнян возглавил предвыборный штаб правящей партии "Гражданский договор" на парламентских выборах РИА Новости, 24.10.2025
армения
