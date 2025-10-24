https://ria.ru/20251024/arest-2050492050.html
В Красногорске арестовали водителя автобуса, пристававшего к девочке
В Красногорске арестовали водителя автобуса, пристававшего к девочке - РИА Новости, 24.10.2025
В Красногорске арестовали водителя автобуса, пристававшего к девочке
Водитель автобуса, обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности ребенка, арестован в Красногорске, сообщили в пресс-службе подмосковного главка... РИА Новости, 24.10.2025
В Красногорске арестовали водителя автобуса, пристававшего к девочке
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Водитель автобуса, обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности ребенка, арестован в Красногорске, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.
«
"По ходатайству следователя следственного отдел по городу Красногорску
главного следственного управления СК России
по Московской области
судом арестован 38-летний мужчина, обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности ребенка (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия, изъяли видео с камер наружного видеонаблюдения, провели допросы потерпевшей и очевидцев. Продолжается сбор и закрепление доказательственной базы.
Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили, что полиция в Красногорске проводит проверку по видео, на котором водитель рейсового автобуса пытается залезть под куртку девочки.
Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
в Telegram-канале сообщила, что мужчина был задержан в аэропорту при попытке покинуть Россию.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области также сообщило, что водитель маршрутки 1212к в Красногорске уволен за недопустимые действия в отношении девочки, материалы по инциденту направлены в правоохранительные органы.