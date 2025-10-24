Рейтинг@Mail.ru
В Красногорске арестовали водителя автобуса, пристававшего к девочке - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/arest-2050492050.html
В Красногорске арестовали водителя автобуса, пристававшего к девочке
В Красногорске арестовали водителя автобуса, пристававшего к девочке - РИА Новости, 24.10.2025
В Красногорске арестовали водителя автобуса, пристававшего к девочке
Водитель автобуса, обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности ребенка, арестован в Красногорске, сообщили в пресс-службе подмосковного главка... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T21:51:00+03:00
2025-10-24T21:51:00+03:00
происшествия
россия
красногорск
московская область (подмосковье)
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
https://ria.ru/20251004/arest-2046349860.html
https://ria.ru/20250220/taksist-2000552034.html
россия
красногорск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, красногорск, московская область (подмосковье), ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красногорске арестовали водителя автобуса, пристававшего к девочке

В Красногорске арестовали водителя, пытавшегося залезть под одежду школьницы

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Водитель автобуса, обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности ребенка, арестован в Красногорске, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.
«
"По ходатайству следователя следственного отдел по городу Красногорску главного следственного управления СК России по Московской области судом арестован 38-летний мужчина, обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности ребенка (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Мужчина, подозреваемый в похищении ребенка в Балашихе - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Балашихе арестовали мужчину, пытавшегося похитить восьмилетнюю девочку
4 октября, 12:57
Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия, изъяли видео с камер наружного видеонаблюдения, провели допросы потерпевшей и очевидцев. Продолжается сбор и закрепление доказательственной базы.
Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили, что полиция в Красногорске проводит проверку по видео, на котором водитель рейсового автобуса пытается залезть под куртку девочки.
Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале сообщила, что мужчина был задержан в аэропорту при попытке покинуть Россию.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области также сообщило, что водитель маршрутки 1212к в Красногорске уволен за недопустимые действия в отношении девочки, материалы по инциденту направлены в правоохранительные органы.
Такси - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В Подмосковье задержали таксиста, пристававшего к сыну клиентки
20 февраля, 14:27
 
ПроисшествияРоссияКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Ирина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала