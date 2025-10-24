В Красногорске арестовали водителя автобуса, пристававшего к девочке

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Водитель автобуса, обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности ребенка, арестован в Красногорске, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.

« "По ходатайству следователя следственного отдел по городу Красногорску главного следственного управления СК России по Московской области судом арестован 38-летний мужчина, обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности ребенка (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия, изъяли видео с камер наружного видеонаблюдения, провели допросы потерпевшей и очевидцев. Продолжается сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили, что полиция в Красногорске проводит проверку по видео, на котором водитель рейсового автобуса пытается залезть под куртку девочки.

Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале сообщила, что мужчина был задержан в аэропорту при попытке покинуть Россию.