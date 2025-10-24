В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево фигурирует главарь ОПС

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В уголовном деле о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" фигурируют главарь преступной группировки "Лобненские" и его сын, сообщил РИА Новости информированный источник.

"В деле фигурирует человек, которого считают главарем ОПС "Лобненские", также к уголовной ответственности привлечен его сын как участник данной ОПС", - сказал собеседник агентства.

Обоих фигурантов суд отправил под стражу. "Предполагаемого главаря арестовали заочно, второго фигуранта - очно", - уточнил собеседник.

По данному делу уже арестовано более 30 человек, среди которых предполагаемый организатор преступной схемы Алексей Кабочкин.

По данным следствия, фигуранты похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт " Шереметьево ", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.

В банду, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в "Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.

В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки - изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: 2 тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, 1 тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи - в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.

Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Ещё один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.