В Анапе ликвидируют новые выбросы нефтепродуктов - РИА Новости, 24.10.2025
17:07 24.10.2025
В Анапе ликвидируют новые выбросы нефтепродуктов
В Анапе ликвидируют новые выбросы нефтепродуктов - РИА Новости, 24.10.2025
В Анапе ликвидируют новые выбросы нефтепродуктов
Выбросы нефтепродуктов ликвидируют на участках береговой линии в Анапе, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T17:07:00+03:00
2025-10-24T17:07:00+03:00
происшествия
анапа
краснодарский край
веселовка
крушение двух танкеров в керченском проливе
анапа
краснодарский край
веселовка
происшествия, анапа, краснодарский край, веселовка, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Веселовка, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Анапе ликвидируют новые выбросы нефтепродуктов

В Анапе ликвидируют небольшие выбросы мазута на трех участках береговой линии

Волонтеры ликвидируют последствия разлива мазута на береговой линии Черного моря в Анапе
Волонтеры ликвидируют последствия разлива мазута на береговой линии Черного моря в Анапе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Волонтеры ликвидируют последствия разлива мазута на береговой линии Черного моря в Анапе. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Выбросы нефтепродуктов ликвидируют на участках береговой линии в Анапе, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Как сообщили в оперштабе, с 23 октября начали восстанавливать защитный вал от возможных выбросов нефтепродуктов во время штормов в осенне-зимний период. Уже соорудили 15 километров защитного вала вдоль береговой линии.
В Анапе с 25 августа собрали 337 мешков мазута с морского дна
4 сентября, 23:48
«

Анапе ликвидируют небольшие выбросы мазута на трех участках береговой линии", - говорится в Telegram-канале оперативного штаба.

В сообщении уточняется, что утром 24 октября фрагменты мазута вперемешку с водорослями зафиксировали в станице Благовещенской в районе пансионата "Малахит" и гостиницы "Жара". Также свежие выбросы были зафиксированы на Бугазской косе. Между селом Витязево и станицей Благовещенской наблюдаются отдельные вкрапления свежих капель мазута.
Оперштаб добавил, что в акватории моря пятен нефтепродуктов не обнаружено. Выбросы размером в несколько сантиметров в диаметре также ликвидируют в поселке Веселовка в районе пляжа "Альбатрос".
Для ликвидации последствий ЧС, по данным на 24 октября, привлечено около 500 человек и 56 единиц техники, отмечается в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
ПроисшествияАнапаКраснодарский крайВеселовкаКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
