В Анапе ликвидируют новые выбросы нефтепродуктов

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Выбросы нефтепродуктов ликвидируют на участках береговой линии в Анапе, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Как сообщили в оперштабе, с 23 октября начали восстанавливать защитный вал от возможных выбросов нефтепродуктов во время штормов в осенне-зимний период. Уже соорудили 15 километров защитного вала вдоль береговой линии.
"В Анапе ликвидируют небольшие выбросы мазута на трех участках береговой линии", - говорится в Telegram-канале оперативного штаба.
В сообщении уточняется, что утром 24 октября фрагменты мазута вперемешку с водорослями зафиксировали в станице Благовещенской в районе пансионата "Малахит" и гостиницы "Жара". Также свежие выбросы были зафиксированы на Бугазской косе. Между селом Витязево и станицей Благовещенской наблюдаются отдельные вкрапления свежих капель мазута.
Оперштаб добавил, что в акватории моря пятен нефтепродуктов не обнаружено. Выбросы размером в несколько сантиметров в диаметре также ликвидируют в поселке Веселовка в районе пляжа "Альбатрос".
Для ликвидации последствий ЧС, по данным на 24 октября, привлечено около 500 человек и 56 единиц техники, отмечается в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
