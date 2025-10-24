В Анапе ликвидируют новые выбросы нефтепродуктов

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Выбросы нефтепродуктов ликвидируют на участках береговой линии в Анапе, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Как сообщили в оперштабе, с 23 октября начали восстанавливать защитный вал от возможных выбросов нефтепродуктов во время штормов в осенне-зимний период. Уже соорудили 15 километров защитного вала вдоль береговой линии.

« "В Анапе ликвидируют небольшие выбросы мазута на трех участках береговой линии", - говорится в Telegram-канале оперативного штаба.

В сообщении уточняется, что утром 24 октября фрагменты мазута вперемешку с водорослями зафиксировали в станице Благовещенской в районе пансионата "Малахит" и гостиницы "Жара". Также свежие выбросы были зафиксированы на Бугазской косе. Между селом Витязево и станицей Благовещенской наблюдаются отдельные вкрапления свежих капель мазута.

Оперштаб добавил, что в акватории моря пятен нефтепродуктов не обнаружено. Выбросы размером в несколько сантиметров в диаметре также ликвидируют в поселке Веселовка в районе пляжа "Альбатрос".

Для ликвидации последствий ЧС, по данным на 24 октября, привлечено около 500 человек и 56 единиц техники, отмечается в сообщении.