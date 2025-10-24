Рейтинг@Mail.ru
При ударе ВСУ по Алешкам погибли два мирных жителя - РИА Новости, 24.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:35 24.10.2025
При ударе ВСУ по Алешкам погибли два мирных жителя
Два мирных жителя погибли при обстреле ВСУ города Алешки в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2025
Последствия обстрела
Последствия обстрела
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Два мирных жителя погибли при обстреле ВСУ города Алешки в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"В результате целенаправленного обстрела украинскими боевиками жилого сектора в Алешках погибли двое мирных жителей", - написал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
