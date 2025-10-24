https://ria.ru/20251024/aleshki-2050297441.html
При ударе ВСУ по Алешкам погибли два мирных жителя
Два мирных жителя погибли при обстреле ВСУ города Алешки в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2025
