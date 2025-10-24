Премьер Бельгии призвал ЕС искать альтернативу российским активам

БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер считает, что ЕС стоит рассмотреть другие варианты финансирования Украины - за счет "более предсказуемых денег" вместо российских суверенных активов.
Бельгия в четверг на саммите ЕС заблокировала предложение Еврокомиссии по конфискации российских обездвиженных активов.
"Всегда есть варианты, если вы хотите создать деньги за короткий промежуток времени. Мы же делали это во время финансового кризиса. Если Европа захочет создать деньги, она может создать деньги - это называется долг, но, конечно, это также очень чувствительный момент. Но у таких денег большое преимущество: они предсказуемы - вы знаете, как и когда вы их возьмете и когда вернете. И вы точно знаете, кто за это отвечает. Недостатком российских денег является то, что вы понятия не имеете, с какими проблемами вы столкнетесь", - заявил бельгийский премьер после саммита ЕС.
При этом он признал, что "даже такие варианты требуют единодушия за столом переговоров, а это также может быть очень проблематичным".