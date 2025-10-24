Премьер Бельгии призвал ЕС искать альтернативу российским активам

БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер считает, что ЕС стоит рассмотреть другие варианты финансирования Украины - за счет "более предсказуемых денег" вместо российских суверенных активов.

При этом он признал, что "даже такие варианты требуют единодушия за столом переговоров, а это также может быть очень проблематичным".