Кошта надеется принять решение по использованию активов России в декабре
Кошта надеется принять решение по использованию активов России в декабре
Кошта надеется принять решение по использованию активов России в декабре
Глава Евросовета Антониу Кошта рассчитывает принять решение по использованию активов РФ для Украины в декабре, ЕК поручено урегулировать "технические вопросы". РИА Новости, 24.10.2025
россия
украина
