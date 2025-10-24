Рейтинг@Mail.ru
Кошта надеется принять решение по использованию активов России в декабре - РИА Новости, 24.10.2025
00:47 24.10.2025
Кошта надеется принять решение по использованию активов России в декабре
Кошта надеется принять решение по использованию активов России в декабре
Глава Евросовета Антониу Кошта рассчитывает принять решение по использованию активов РФ для Украины в декабре, ЕК поручено урегулировать "технические вопросы". РИА Новости, 24.10.2025
экономика, россия, украина, антониу кошта, еврокомиссия, евросовет, евросоюз
Экономика, Россия, Украина, Антониу Кошта, Еврокомиссия, Евросовет, Евросоюз
Кошта надеется принять решение по использованию активов России в декабре

Кошта рассчитывает принять решение по использованию активов России в декабре

БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта рассчитывает принять решение по использованию активов РФ для Украины в декабре, ЕК поручено урегулировать "технические вопросы".
"Мы поручили Еврокомиссии продолжать работать и решать эти технические вопросы, а также вновь прийти на саммит ЕС в декабре, чтобы принять окончательное решение… Могу добавить, что во время нашего рабочего ужина с президентом ЕЦБ и президентом Еврогруппы, мы также обсуждали эти вопросы. И их позиция ясна: во-первых, решение, предложенное Еврокомиссией, соответствует европейскому законодательству и международному праву. И второе - все технические вопросы можно решить", - сказал он по итогам встречи в верхах.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В ЕК пообещали предложить ЕС новые варианты использования активов России
ЭкономикаРоссияУкраинаАнтониу КоштаЕврокомиссияЕвросоветЕвросоюз
 
 
