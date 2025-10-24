Умер звезда команды КВН "Сборная Пятигорска" Козмопулос

Проблемы со здоровьем у Козмопулоса начались в 29 лет, когда он стал терять слух и зрение. Долгое время врачи не могли поставить диагноз, но позже оказалось, что причиной ухудшения состояния была опухоль головного мозга. Проведенные операции помогли частично восстановить зрение, но слух вернуть не удалось, сообщается в материале.