Умер звезда команды КВН "Сборная Пятигорска" Козмопулос

Участник команды КВН "Сборная Пятигорска" Павел Козмопулос умер в возрасте 44 лет, сообщает Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 24.10.2025
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.
Участник команды КВН "Сборная Пятигорска" Павел Козмопулос умер в возрасте 44 лет, сообщает Telegram-канал SHOT
По данным канала, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание. Козмопулос умер в одной из больниц Минеральных Вод.
Проблемы со здоровьем у Козмопулоса начались в 29 лет, когда он стал терять слух и зрение. Долгое время врачи не могли поставить диагноз, но позже оказалось, что причиной ухудшения состояния была опухоль головного мозга. Проведенные операции помогли частично восстановить зрение, но слух вернуть не удалось, сообщается в материале.
Артист также известен по роли в "Самом лучшем фильме".