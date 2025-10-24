Рейтинг@Mail.ru
Умер звезда команды КВН "Сборная Пятигорска" Козмопулос
Культура
Культура
 
09:42 24.10.2025 (обновлено: 12:28 24.10.2025)
Умер звезда команды КВН "Сборная Пятигорска" Козмопулос
Умер звезда команды КВН "Сборная Пятигорска" Козмопулос
Умер звезда команды КВН "Сборная Пятигорска" Козмопулос
Участник команды КВН "Сборная Пятигорска" Павел Козмопулос умер в возрасте 44 лет, сообщает Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 24.10.2025
Умер звезда команды КВН "Сборная Пятигорска" Козмопулос

Звезда команды КВН "Сборная Пятигорска" и актер Павел Козмопулос умер в 44 года

© Страница Павла Козмопулоса в соцсетиПавел Козмопулос
© Страница Павла Козмопулоса в соцсети
Павел Козмопулос. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Участник команды КВН "Сборная Пятигорска" Павел Козмопулос умер в возрасте 44 лет, сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание. Козмопулос умер в одной из больниц Минеральных Вод.
Проблемы со здоровьем у Козмопулоса начались в 29 лет, когда он стал терять слух и зрение. Долгое время врачи не могли поставить диагноз, но позже оказалось, что причиной ухудшения состояния была опухоль головного мозга. Проведенные операции помогли частично восстановить зрение, но слух вернуть не удалось, сообщается в материале.
Артист также известен по роли в "Самом лучшем фильме".
 
Культура
 
 
