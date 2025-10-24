https://ria.ru/20251024/akhmat-2050285995.html
Алаудинов поблагодарил ЦИПСО за пиар "Ахмата" на весь мир
Алаудинов поблагодарил ЦИПСО за пиар "Ахмата" на весь мир - РИА Новости, 24.10.2025
Алаудинов поблагодарил ЦИПСО за пиар "Ахмата" на весь мир
Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов поблагодарил Центр... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T10:32:00+03:00
2025-10-24T10:32:00+03:00
2025-10-24T10:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
апти алаудинов
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971441572_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_29680ee3359c9861312f2ebe9f4ca0c4.jpg
https://ria.ru/20251024/akhmat-2050280146.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971441572_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_ae584da710a48833d8672d3abdc8bef5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, апти алаудинов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Апти Алаудинов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Алаудинов поблагодарил ЦИПСО за пиар "Ахмата" на весь мир
Алаудинов: деятельность ЦИПСО показывает, что "Ахмат" очень сильно мешает ВСУ
КУРСК, 24 окт - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов поблагодарил Центр информационно-психологических операций ВСУ (ЦИПСО) за "пиар на весь мир".
Ранее Алаудинов
заявил РИА Новости, что Киев
тратит сотни миллионов долларов на информационную войну против российской армии и, в частности, спецназа "Ахмат".
"ЦИПСО, конечно, активно занято тем, что поливают "Ахмат" грязью. То, что они так заняты, чтобы нас запачкать, говорит о том, что мы реально боевое подразделение и мы очень сильно мешаем нашему врагу", - сказал Алаудинов агентству.
Он заметил, что спецназ "Ахмат" всегда был на передовых позициях.
"Вряд ли они могут нам нанести вред своими действиями. Пиарят, получается, нас на весь мир, и, в принципе, за это им тоже можно, наверное, сказать только спасибо, потому что все знают, что мы боеспособное и серьезное подразделение. Поэтому, когда они нас пиарят, тоже тратя деньги из бюджета, из кармана американцев, европейцев, это тоже хорошо. А то бы эти деньги ушли на вооружение", - подчеркнул собеседник.