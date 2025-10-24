Алаудинов рассказал о тратах Киева на информационную войну против "Ахмата"

КУРСК, 24 окт - РИА Новости. Киев тратит сотни миллионов долларов на информационную войну против российской армии и, в частности, спецназа "Ахмат", заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.