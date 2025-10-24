Рейтинг@Mail.ru
Алаудинов рассказал о тратах Киева на информационную войну против "Ахмата"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:07 24.10.2025
Алаудинов рассказал о тратах Киева на информационную войну против "Ахмата"
Алаудинов рассказал о тратах Киева на информационную войну против "Ахмата"
Алаудинов рассказал о тратах Киева на информационную войну против "Ахмата"

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов
Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Архивное фото
КУРСК, 24 окт - РИА Новости. Киев тратит сотни миллионов долларов на информационную войну против российской армии и, в частности, спецназа "Ахмат", заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
"Могу с гордостью сказать, что мы заставляем наших врагов тратить сотни миллионов долларов на то, чтобы воевать против нас в интернет-ресурсах, и это тоже своего рода война. Поэтому пусть они воюют против нас, именно тратя миллионы и миллионы, десятки миллионов долларов, и мы таким образом будем воздействовать на их экономическую составляющую, а мы в то же самое время будем их бить и на фронте, и в тылу, где бы они ни находились… Собаки лают - караван идет. Поэтому, когда мы победим, это всё уже будет второстепенно", - заявил Алаудинов.
Командир "Ахмата" уточнил, что в информационную войну включены украинские специалисты, ранее обученные американскими и европейскими спецслужбами.
"Уже на Украине есть очень серьезный слой, очень серьёзная прослойка уже людей подготовленных, именно американскими, европейскими спецслужбами, которые имеют очень богатый опыт… Они выкачивают, получается, огромный бюджет из карманов американцев и европейцев и тратят эти деньги, по сути своей, ну просто так, наверное, закидывают, не делая нам от этого абсолютно никакого минуса, потому что мы воюющее боевое подразделение, находящееся все эти три года на передовой", - пояснил Алаудинов.
Боец спецназа Ахмат на позиции в зона СВО
Кадыров рассказал об операции спецназа "Ахмат" на Харьковском направлении
14 октября, 14:26
