В ООН рассказали о террористических группировках в Афганистане
Порядка 20 террористических группировок находятся сегодня на территории Афганистана, заявил советник Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для... РИА Новости, 24.10.2025
В ООН рассказали о террористических группировках в Афганистане
Пуполс заявил, что в Афганистане находятся около 20 террористических группировок