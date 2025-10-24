Рейтинг@Mail.ru
В ООН рассказали о террористических группировках в Афганистане - РИА Новости, 24.10.2025
10:58 24.10.2025
В ООН рассказали о террористических группировках в Афганистане
Порядка 20 террористических группировок находятся сегодня на территории Афганистана, заявил советник Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для... РИА Новости, 24.10.2025
В ООН рассказали о террористических группировках в Афганистане

Пуполс заявил, что в Афганистане находятся около 20 террористических группировок

ДУШАНБЕ, 24 окт - РИА Новости. Порядка 20 террористических группировок находятся сегодня на территории Афганистана, заявил советник Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Арманд Пуполс.
"Нужно очень аккуратно относиться к цифрам, но доминирует мнение о том, что приблизительно 20 террористических группировок сейчас находятся на территории Афганистана", - сказал он на брифинге об инициативах по противодействию терроризму и экстремизму, реализуемых при поддержке структур ООН.
Пуполс отметил наличие сигналов об улучшении ситуации с безопасностью в Афганистане, но, указал он, непредсказуемость по этому вопросу остаётся.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Террористы активно работают в сфере нелегальной миграции, заявил Медведев
