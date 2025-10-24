Рейтинг@Mail.ru
Работу аэропортов Вильнюса и Каунаса приостановили из-за метеозондов - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:56 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/aeroporty-2050506360.html
Работу аэропортов Вильнюса и Каунаса приостановили из-за метеозондов
Работу аэропортов Вильнюса и Каунаса приостановили из-за метеозондов - РИА Новости, 24.10.2025
Работу аэропортов Вильнюса и Каунаса приостановили из-за метеозондов
Работа аэропортов Вильнюса и Каунаса приостановлена в пятницу вечером из-за метеозондов, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T23:56:00+03:00
2025-10-24T23:56:00+03:00
в мире
вильнюс
каунас
литва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985519765_0:331:3052:2048_1920x0_80_0_0_686cebafd0f8fa87997e69cf0b241c65.jpg
https://ria.ru/20250909/nlo-2040788501.html
вильнюс
каунас
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985519765_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_d621ffa9da09096fe8bfa3b13abcdd46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вильнюс, каунас, литва
В мире, Вильнюс, Каунас, Литва
Работу аэропортов Вильнюса и Каунаса приостановили из-за метеозондов

LRT: аэропорты Вильнюса и Каунаса приостановили работу из-за метеозондов

© iStock.com / Marina113Международный аэропорт Вильнюса в Литве
Международный аэропорт Вильнюса в Литве - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© iStock.com / Marina113
Международный аэропорт Вильнюса в Литве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Работа аэропортов Вильнюса и Каунаса приостановлена в пятницу вечером из-за метеозондов, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на министерство транспорта Литвы.
«
"Сегодня вечером в 20.31 (время совпадает с мск - ред.) было временно приостановлено движение воздушных судов в аэропорту Вильнюса и в 20.36 в аэропорту Каунаса. По предварительной информации, решение об ограничении воздушного пространства было принято в связи с полетами метеозондов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение воздушных судов в обоих аэропортах приостановлено до 22.00, в аэропорту Каунаса ограничения коснулись трех рейсов, в аэропорту Вильнюса - четырех.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
НЛО приостановил работу крупного аэропорта в Европе
9 сентября, 21:02
 
В миреВильнюсКаунасЛитва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала