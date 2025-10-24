https://ria.ru/20251024/aeroporty-2050506360.html
Работу аэропортов Вильнюса и Каунаса приостановили из-за метеозондов
Работу аэропортов Вильнюса и Каунаса приостановили из-за метеозондов - РИА Новости, 24.10.2025
Работу аэропортов Вильнюса и Каунаса приостановили из-за метеозондов
Работа аэропортов Вильнюса и Каунаса приостановлена в пятницу вечером из-за метеозондов, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T23:56:00+03:00
2025-10-24T23:56:00+03:00
2025-10-24T23:56:00+03:00
в мире
вильнюс
каунас
литва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985519765_0:331:3052:2048_1920x0_80_0_0_686cebafd0f8fa87997e69cf0b241c65.jpg
https://ria.ru/20250909/nlo-2040788501.html
вильнюс
каунас
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985519765_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_d621ffa9da09096fe8bfa3b13abcdd46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вильнюс, каунас, литва
В мире, Вильнюс, Каунас, Литва
Работу аэропортов Вильнюса и Каунаса приостановили из-за метеозондов
LRT: аэропорты Вильнюса и Каунаса приостановили работу из-за метеозондов
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Работа аэропортов Вильнюса и Каунаса приостановлена в пятницу вечером из-за метеозондов, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на министерство транспорта Литвы.
«
"Сегодня вечером в 20.31 (время совпадает с мск - ред.) было временно приостановлено движение воздушных судов в аэропорту Вильнюса
и в 20.36 в аэропорту Каунаса
. По предварительной информации, решение об ограничении воздушного пространства было принято в связи с полетами метеозондов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение воздушных судов в обоих аэропортах приостановлено до 22.00, в аэропорту Каунаса ограничения коснулись трех рейсов, в аэропорту Вильнюса - четырех.