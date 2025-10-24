Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Москвы и Калуги сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 24.10.2025
10:44 24.10.2025
В аэропортах Москвы и Калуги сняли ограничения на полеты
В аэропортах Москвы и Калуги сняли ограничения на полеты
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Домодедово", "Жуковский" и калужском "Грабцево", сообщила Росавиация. РИА Новости, 24.10.2025
В аэропортах Москвы и Калуги сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Москвы и Калуги сняли ограничения на полеты

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры возле аэропорта Домодедово
Пассажиры возле аэропорта Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Домодедово", "Жуковский" и калужском "Грабцево", сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Домодедово", "Жуковский" (Раменское), Калуга ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Здание аэропорта Краснодар (Пашковский) - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения на полеты
Калуга Домодедово (аэропорт) Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) Москва
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
