В аэропортах Москвы и Калуги сняли ограничения на полеты
В аэропортах Москвы и Калуги сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 24.10.2025
В аэропортах Москвы и Калуги сняли ограничения на полеты
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Домодедово", "Жуковский" и калужском "Грабцево", сообщила Росавиация. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T10:44:00+03:00
2025-10-24T10:44:00+03:00
2025-10-24T10:44:00+03:00
