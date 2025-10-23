Рейтинг@Mail.ru
17:31 23.10.2025 (обновлено: 17:32 23.10.2025)
Гендиректор ЮНЕСКО осудила убийство Зуева
Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле осудила убийство военкора РИА Новости Ивана Зуева и призвала к расследованию его обстоятельств, следует из пресс-релиза... РИА Новости, 23.10.2025
запорожская область, иван зуев, одри азуле, юрий войткевич, юнеско, оон
Запорожская область, Иван Зуев, Одри Азуле, Юрий Войткевич, ЮНЕСКО, ООН
Гендиректор ЮНЕСКО осудила убийство Зуева

Гендиректор ЮНЕСКО осудила убийство Зуева и призвала к расследованию

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоенный корреспондент РИА Новости Иван Зуев
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 окт - РИА Новости. Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле осудила убийство военкора РИА Новости Ивана Зуева и призвала к расследованию его обстоятельств, следует из пресс-релиза организации.
"Я осуждаю убийство Ивана Зуева и требую расследования обстоятельств. Я вновь призываю к соблюдению международного гуманитарного права, включая единогласно принятую в 2015 году резолюцию 2222 Совета Безопасности ООН о защите журналистов, работников СМИ и связанного с ними персонала как гражданских лиц в ситуациях конфликта, статус которой недавно был подтверждён в Пакте о будущем", - заявила Азуле.
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб 16 октября в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, также был тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
Фотография в память о погибшем военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве на медиафасаде здания международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Коллеги погибшего Зуева назвали его добрейшим человеком
Запорожская областьИван ЗуевОдри АзулеЮрий ВойткевичЮНЕСКОООН
 
 
