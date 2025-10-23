Гендиректор ЮНЕСКО осудила убийство Зуева

ПАРИЖ, 23 окт - РИА Новости. Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле осудила убийство военкора РИА Новости Ивана Зуева и призвала к расследованию его обстоятельств, следует из пресс-релиза организации.
"Я осуждаю убийство Ивана Зуева и требую расследования обстоятельств. Я вновь призываю к соблюдению международного гуманитарного права, включая единогласно принятую в 2015 году резолюцию 2222 Совета Безопасности ООН о защите журналистов, работников СМИ и связанного с ними персонала как гражданских лиц в ситуациях конфликта, статус которой недавно был подтверждён в Пакте о будущем", - заявила Азуле.
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб 16 октября в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, также был тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.