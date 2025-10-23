"Зеленский знает". На Западе рассказали о катастрофе в зоне СВО

По мнению аналитика, Зеленскому требуется перемирие, чтобы было достаточно времени для укрепления ВСУ.

"Перемирие позволит пополнить резервы, запасы боеприпасов, найти людей и перегруппировать силы. Ему отчаянно нужно время. Но у него его нет и не будет", — считает Котрба.