22:00 23.10.2025 (обновлено: 22:05 23.10.2025)
"Зеленский знает". На Западе рассказали о катастрофе в зоне СВО
"Зеленский знает". На Западе рассказали о катастрофе в зоне СВО

Аналитик Котрба: Зеленский знает, что не переживет капитуляции

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский не хочет признавать поражение в конфликте с Россией, потому что оно окажется для него фатальным, заявил чешский аналитик Штепан Котрба изданию Parlamentní listy.
"Зеленский знает, что конец близок. Из ВСУ массово дезертируют солдаты и наемники. Европа поставляет все меньше оружия и боеприпасов, и перспективы не радужные. Зеленский не хочет потерпеть фатальное поражение, так как для него это конец. Он понимает, что не переживет капитуляции", — заявил Котрба.
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
"Сегодня вечером". Журналист сообщил Зеленскому плохие новости
Вчера, 15:37
По мнению аналитика, Зеленскому требуется перемирие, чтобы было достаточно времени для укрепления ВСУ.
"Перемирие позволит пополнить резервы, запасы боеприпасов, найти людей и перегруппировать силы. Ему отчаянно нужно время. Но у него его нет и не будет", — считает Котрба.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Журналист заметил странное состояние Зеленского, когда тот говорил о России
Вчера, 04:29
В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Зеленский сделал громкое заявление о территориях
Вчера, 11:59
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияЕвропаМоскваВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
