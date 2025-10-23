МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский не хочет признавать поражение в конфликте с Россией, потому что оно окажется для него фатальным, заявил чешский аналитик Штепан Котрба изданию Parlamentní listy.
По мнению аналитика, Зеленскому требуется перемирие, чтобы было достаточно времени для укрепления ВСУ.
"Перемирие позволит пополнить резервы, запасы боеприпасов, найти людей и перегруппировать силы. Ему отчаянно нужно время. Но у него его нет и не будет", — считает Котрба.
В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
