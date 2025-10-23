Рейтинг@Mail.ru
Журналист заметил странное состояние Зеленского, когда тот говорил о России
04:29 23.10.2025
Журналист заметил странное состояние Зеленского, когда тот говорил о России
Журналист заметил странное состояние Зеленского, когда тот говорил о России
Владимир Зеленский находится не в себе, заявляя о том, что Россия проигрывает, такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T04:29:00+03:00
2025-10-23T04:29:00+03:00
Журналист заметил странное состояние Зеленского, когда тот говорил о России

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.Владимир Зеленский находится не в себе, заявляя о том, что Россия проигрывает, такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Побочные эффекты чрезмерного употребления кокаина включают паранойю, галлюцинации и бред", — сыронизировал он, комментируя видео с главой киевского режима, когда тот говорил о якобы крахе российской экономики.
В среду, выступая на пресс-конференции в Швеции, Зеленский заявил о том, что Россия якобы проводит кампанию по дезинформации в США и Европе, а также о росте своей экономики. Тем не менее, сам визит в Швецию провалился. У Зеленского не получилось добиться немедленных поставок истребителей Gripen, однако их производитель, компания Saab, позволила ему посидеть в одном из них.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
