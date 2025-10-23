https://ria.ru/20251023/zelenskiy-2049974008.html
Журналист заметил странное состояние Зеленского, когда тот говорил о России
Журналист заметил странное состояние Зеленского, когда тот говорил о России - РИА Новости, 23.10.2025
Журналист заметил странное состояние Зеленского, когда тот говорил о России
Владимир Зеленский находится не в себе, заявляя о том, что Россия проигрывает, такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T04:29:00+03:00
2025-10-23T04:29:00+03:00
2025-10-23T04:29:00+03:00
в мире
россия
украина
швеция
владимир зеленский
чей боуз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238454_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_3340591d3810badd67080cbba87e9f12.jpg
https://ria.ru/20251023/sanktsii-2049967687.html
https://ria.ru/20251023/zelenskiy-2049971814.html
россия
украина
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238454_124:0:2345:1666_1920x0_80_0_0_7b98b53b26edb18c104fd52f3010b510.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, швеция, владимир зеленский, чей боуз, нато
В мире, Россия, Украина, Швеция, Владимир Зеленский, Чей Боуз, НАТО
Журналист заметил странное состояние Зеленского, когда тот говорил о России
Журналист Боуз: Зеленский находился не в себе, говоря о поражении России
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Владимир Зеленский находится не в себе, заявляя о том, что Россия проигрывает, такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети
X.
"Побочные эффекты чрезмерного употребления кокаина включают паранойю, галлюцинации и бред", — сыронизировал он, комментируя видео с главой киевского режима, когда тот говорил о якобы крахе российской экономики.
В среду, выступая на пресс-конференции в Швеции, Зеленский заявил о том, что Россия якобы проводит кампанию по дезинформации в США и Европе, а также о росте своей экономики. Тем не менее, сам визит в Швецию провалился. У Зеленского не получилось добиться немедленных поставок истребителей Gripen, однако их производитель, компания Saab, позволила ему посидеть в одном из них.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.