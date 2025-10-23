Журналист заметил странное состояние Зеленского, когда тот говорил о России

В среду, выступая на пресс-конференции в Швеции, Зеленский заявил о том, что Россия якобы проводит кампанию по дезинформации в США и Европе, а также о росте своей экономики. Тем не менее, сам визит в Швецию провалился. У Зеленского не получилось добиться немедленных поставок истребителей Gripen, однако их производитель, компания Saab, позволила ему посидеть в одном из них.