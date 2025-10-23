Рейтинг@Mail.ru
В Австрии объяснили заявление Зеленского о заморозке боевых действий - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:31 23.10.2025 (обновлено: 12:37 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/zelenskiy-2049971814.html
В Австрии объяснили заявление Зеленского о заморозке боевых действий
В Австрии объяснили заявление Зеленского о заморозке боевых действий - РИА Новости, 23.10.2025
В Австрии объяснили заявление Зеленского о заморозке боевых действий
Желание Владимира Зеленского заморозить конфликт по текущей линии фронта говорит об отчаянии киевского режима и неспособности ВСУ продолжать боевые действия,... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T03:31:00+03:00
2025-10-23T12:37:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
маркус райснер
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048177514_0:0:2579:1451_1920x0_80_0_0_97c23b6da4bc56097451db7142c4e175.jpg
https://ria.ru/20251022/zelenskij-2049934827.html
https://ria.ru/20251022/zelenskiy-2049800417.html
https://ria.ru/20251022/tramp-2049741880.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048177514_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_9f30bc19942df302d4318da1500b4c4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, маркус райснер, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Маркус Райснер, Вооруженные силы Украины
В Австрии объяснили заявление Зеленского о заморозке боевых действий

Полковник Райснер: желание Зеленского заморозить конфликт говорит об отчаянии

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Желание Владимира Зеленского заморозить конфликт по текущей линии фронта говорит об отчаянии киевского режима и неспособности ВСУ продолжать боевые действия, такое мнение в эфире YouTube-канала ntv Nachrichten выразил австрийский полковник Маркус Райснер.
Накануне Зеленский заявил о готовности заморозить боевые действия по всей линии фронта.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Зеленскому в Швеции вместо продажи истребителей дали с ними попозировать
Вчера, 20:56
"С моей точки зрения, это явный признак того, что Украине становится все труднее. Особенно сейчас, после огромной неудачи в отношении переговоров с Дональдом Трампом", — сказал он, подчеркнув, что заморозка нужна Зеленскому только для того, чтобы взять паузу перед продолжением боевых действий.
При этом, отвечая на вопрос ведущей о том, приперта ли Украина к стене, военный признал, что Киев находился в очень трудной ситуации с самого начала боевых действий. ВСУ могут держаться только благодаря западной поддержке, но и она уже на исходе, а украинский режим не в силах в одиночку выдержать войну на истощение, пояснил Райснер.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Зеленский сделал заявление после ударов по украинской энергетике
Вчера, 12:07
Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме в минувшую пятницу президент США Дональд Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты.
Портал Axios писал со ссылкой на источники, что, по словам Трампа, США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас". В субботу канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось.
Как передавало агентство Франс Пресс, переговоры Трампа с главой киевского режима по завершении конфликта на Украине, которые были организованы на прошлой неделе, прошли напряженно и тяжело.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
"Падение Зеленского": в Италии забили тревогу после заявления Трампа
Вчера, 04:21
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампМаркус РайснерВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала