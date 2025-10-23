В Австрии объяснили заявление Зеленского о заморозке боевых действий

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Желание Владимира Зеленского заморозить конфликт по текущей линии фронта говорит об отчаянии киевского режима и неспособности ВСУ продолжать боевые действия, такое мнение в эфире YouTube-канала ntv Nachrichten выразил австрийский полковник Маркус Райснер.
Накануне Зеленский заявил о готовности заморозить боевые действия по всей линии фронта.
"С моей точки зрения, это явный признак того, что Украине становится все труднее. Особенно сейчас, после огромной неудачи в отношении переговоров с Дональдом Трампом", — сказал он, подчеркнув, что заморозка нужна Зеленскому только для того, чтобы взять паузу перед продолжением боевых действий.
При этом, отвечая на вопрос ведущей о том, приперта ли Украина к стене, военный признал, что Киев находился в очень трудной ситуации с самого начала боевых действий. ВСУ могут держаться только благодаря западной поддержке, но и она уже на исходе, а украинский режим не в силах в одиночку выдержать войну на истощение, пояснил Райснер.
Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме в минувшую пятницу президент США Дональд Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты.
Портал Axios писал со ссылкой на источники, что, по словам Трампа, США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас". В субботу канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось.
Как передавало агентство Франс Пресс, переговоры Трампа с главой киевского режима по завершении конфликта на Украине, которые были организованы на прошлой неделе, прошли напряженно и тяжело.